LIVE (13u30): Brengt Goffin ons land terug in de race? - Luikenaar heeft statistieken tegen - "Tsonga kan iets meer ontspannen aan de wedstrijd beginnen"

Escudé: "Belgen kunnen zich geen fout meer permitteren"

Ook veel Franse ex-tennistoppers willen de finale voor geen geld van de wereld missen. Nicolas Escudé kent het klappen van de zweep in de Davis Cup, in 2001 schonk hij Frankrijk de trofee door in de vijfde match in Australië het beslissende punt te winnen. Gisteren blikte hij in de tribunes van het Grand Stade in Lille, terwijl de Fransen het punt in de dubbel vierden, vooruit naar de beslissende dag.



"Het belooft een spannend en mooi duel tussen Tsonga en Goffin te worden. De Belg zet zijn lijn van de Masters voort, Tsonga heeft zijn rol in de eerste match met verve vervuld. Nu staat de balans op 2-1 voor Frankrijk, dat is beter dan het omgekeerde. De Belgen kunnen zich geen fout meer permitteren, wij wel."



Mocht Tsonga toch verliezen tegen Goffin, dan verwacht Escudé dat Richard Gasquet en niét Lucas Pouille zal opdraven in de beslissende vijfde match: “Ik zit niet in de groep, maar na het enkelspel van Pouille gisteren en na wat ik van Gasquet in het dubbel heb kunnen smaken, denk ik dat Richard zal spelen." (BF)