Legendarische tennistweelingen Bob en Mike Bryan stoppen na US Open 2020 DMM

13 november 2019

23u51

Bron: Belga 0 Tennis Bob en Mike Bryan zetten volgend jaar na de US Open (31 augustus - 13 september) een punt achter hun indrukwekkende tenniscarrière, zo maakten ze bekend. De identieke tweelingbroers, 41, zijn het meest succesvolle dubbelpaar ooit.

De Bryans wonnen alle mogelijke prijzen in het mannen dubbelspel. Er prijken 118 titels op hun erelijst, waaronder zestien grandslams en olympisch goud in Londen 2012. Ze domineerden de wereldranglijst liefst 438 weken.

“Het is het juiste moment om afscheid te nemen”, zegt Mike Bryan op de website van de Amerikaanse tennisfederatie. “We voelen dat we nog competitief kunnen zijn en wedstrijden winnen, maar op je 42e (sic) moet je dankbaar zijn dat je carrière zolang heeft geduurd. Je kan niet eeuwig blijven spelen en daarom wilden we deze knoop doorhakken. Volgend jaar komt de eindstreep in zicht en zullen we nog eens alles uit de kast halen. Tegelijk willen we genieten van het circuit, het samenspelen en willen we de fans nog iets teruggeven.”

Bulgarije vervangt Zwitserland in groep van België

Bulgarije neemt de plaats van Zwitserland in tijdens de eerste editie van de ATP Cup, een lucratief landentoernooi (15 miljoen dollar) dat begin januari in Australië zal worden gespeeld. Bulgarije wordt voor België een tegenstander in de groepsfase naast Groot-Brittannië en een nog te bepalen land.

Eind oktober zegde Roger Federer af voor het gloednieuwe evenement, waarna Zwitserland van de deelnemerslijst werd geschrapt. Woensdag bevestigde de organisatie dat Bulgarije de vrijgekomen plaats inneemt en dus in groep C, in Sydney, tegen België en Groot-Brittannië zal spelen.

De Belgische kleuren worden ‘down under’ verdedigd door David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 155), die enkele weken later een punt zal zetten achter zijn carrière. Andy Murray (ATP 125) en Daniel Evans (ATP 42) komen in actie voor de Britten, Grigor Dimitrov (ATP 20) en Dimitar Kuzmanov (ATP 417) spelen voor Bulgarije.

België opent op 3 januari tegen een nog te bepalen land, waarna op 5 januari de partij tegen Groot-Brittannië volgt. Met een duel op 7 januari tegen Bulgarije valt voor de Belgen het doek over de poulefase. De zes groepswinnaars bereiken de kwartfinales, net als de twee beste tweedes. Het toernooi eindigt op 12 januari, kort voor de Australian Open. Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden.

