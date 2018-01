Leeftijd Federer (36) inspireert Clijsters (34) niet tot comeback: "Na drie kinderen zou dat te moeilijk zijn" Bart Fieremans

29 januari 2018

17u46

Bron: Eigen berichtgeving 21 Tennis Reken Kim Clijsters gerust tot de aanbidders van Roger Federer, die in Australië op 36-jarige leeftijd zijn twintigste grandslamtitel pakte. Opvallend: nogal wat dertigplussers houden stand in de top van het mannen- en vrouwentennis, maar dat doet Clijsters niet dromen om het zelf nog eens te 'proberen': "Het is goed geweest."

Clijsters gaf vandaag op een persconferentie in Bree niet alleen haar visie over de opmars van Elise Mertens, die in haar tennisacademie traint, maar wou ook een woordje van lof kwijt over Roger Federer: "Impressionant", aldus Clijsters over zijn twintigste grandslamtitel: "Het is heel mooi om te zien waar hij nog altijd staat en welk niveau tennis hij nog speelt. (zucht) Gooh, soms denk ik: 'Pak nu dat die binnen een paar jaar stopt, dat gaat zo erg zijn dat Federer niet meer op het circuit zal zijn (lacht)'".

Ze bewondert vooral de drive van de Zwitserse superatleet: "Hij staat nog met zoveel passie en plezier op de baan te tennissen. Daarom haalt hij nog goeie resultaten. Hij doet het puur omdat hij graag tennist en wil nog altijd blijven leren en oplossingen zoeken om te verbeteren."

Met zijn leeftijd als dertigplusser staat Federer niet alleen in de top van het mannentennis. Ook Nadal, Murray, Djokovic, Berdych, Tsonga, Wawrinka, Isner, Anderson en Querrey zijn in de toptwintig al de dertig gepasseerd. Bij de vrouwen won Serena Williams liefst 10 van haar 23 grandslamtitels na haar dertigste en is ze nog vastberaden op 36 jaar na de geboorte van haar kind een comeback te wagen. Haar zus Venus Williams pronkt met 37 jaar nog op het nummer acht van de wereld. Of het dan ook niet begint te kriebelen bij Kim Clijsters om de tennisracket weet in de hand te nemen? Met 34 jaar is ze nog altijd twee jaar jonger dan Serena Williams en Roger Federer. En ook de naam van de winnares van de Australian Open zondag moet Clijsters geen schrik inboezemen. Die klopte ze zelf nog in de finale van de US Open in 2009, droogjes in twee sets (7-5, 6-3).

Maar Clijsters lacht de gedachte weg dat ze best nog zou kunnen meedraaien in het profcircuit op het hoogste niveau: "Neen, dat denk ik niet. Ze vragen het me soms wel eens, want 'Venus en Serena spelen nog'’. Maar na drie kinderen zou het allemaal wat moeilijk zijn. Het is goed gelijk het geweest is."

Jada, de oudste dochter van Clijsters, is intussen bijna tien jaar oud. In principe zou ze dagelijks in de Kim Clijsters Academy van haar mama kunnen tennissen, maar het ziet er niet naar uit dat ze in haar voetsporen zal treden. "Neen", zo laat Clijsters kordaat voelen dat tennis niet haar ding is. Maar wel dit: "Jada is helemaal bezeten van basketbal."