Laureus Awards voor Roger Federer en Serena Williams

27 februari 2018

21u34

Tennis Roger Federer en Serena Williams zijn op het jaarlijkse Laureus-gala in Monaco uitgeroepen tot beste sportman en sportvrouw ter wereld van het afgelopen jaar.

Federer ontving zelfs twee Laureus Awards. De 36-jarige tennisser kreeg ook de prijs voor de comeback van het jaar. De Zwitser won in 2017 onder meer de Australian Open en Wimbledon. Hij gaf zijn terugkeer aan de top nog meer glans door als oudste tennisser ooit weer nummer één van de wereld te worden. "Afgelopen jaar kwam een droom uit. Ik had nooit gedacht dat ik dit niveau weer zou halen", zei Federer. De twintigvoudig grandslamwinnaar werd tussen 2005 en 2008 vier keer op rij uitgeroepen tot beste sportman ter wereld.

Serena Williams kreeg de prijs bij de vrouwen, hoewel ze vorig jaar slechts twee toernooien speelde. De Amerikaanse tennisster won de Australian Open terwijl ze al zwanger was. De jongste van de zusjes Williams bleef de rest van het jaar aan de kant. De 36-jarige Williams, die in september een dochter ter wereld bracht, ontving in 2003, 2010 en 2016 ook een Laureus Award, de 'Oscar' van de sportwereld.

De Spaanse golfer Sergio Garcia ontving een Laureus Award voor de doorbraak van het jaar. De prijs voor beste team ging naar Formule 1-renstal Mercedes. Als sportmoment van het jaar werd gekozen voor de terugkeer op het veld van de drie spelers van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense die de vliegtuigcrash in Colombia overleefden.