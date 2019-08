Kyrgios wint in Washington 6e titel van zijn carrière TLB

05 augustus 2019

09u11

Tennis De Australiër Nick Kyrgios (ATP 52) heeft het ATP-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/1.895.290 dollar) op zijn naam geschreven. Hij versloeg de Rus Daniil Medvedev (ATP 10) met 7-6 (8/6), 7-6 (7/4). Voor Kyrgios is het zijn tweede trofee dit jaar en de zesde in zijn carrière.

De 24-jarige Australiër haalde 18 aces en maakte geen enkele dubbele fout. Hij zal maandag in het ATP-klassement stijgen van de 52e naar de 27e plaats. "Ik heb een van de beste weken van mijn leven beleefd. Ik heb enorm veel vooruitgang geboekt", reageert Kyrgioss. Medvedev slaagde er niet in zijn vijfde ATP-titel binnen te halen, maar klimt maandag wel naar de 9e plaats in het klassement.

Bij de vrouwen won de Amerikaanse Jessica Pegula haar eerste WTA-titel in het enkelspel door de Italiaanse Camila Giorgi te verslaan met 6-2, 6-2.