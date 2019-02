Kyrgios overleeft drie matchballen en schakelt Nadal uit in Acapulco - Bonaventure ook uitgeschakeld XC

28 februari 2019

09u43

Bron: ANP 0 Tennis Rafael Nadal is in de tweede ronde van het tennistoernooi in Acapulco uitgeschakeld. De Australische ‘bad boy’ Nick Kyrgios was de Spaanse nummer 2 van de wereld in een enerverend duel de baas in drie sets: 3-6 7-6 (2) 7-6 (6). Kyrgios moest in de beslissende tiebreak drie wedstrijdpunten wegwerken alvorens de zege te bemachtigen. De partij duurde drie uur. De Zwitser Stan Wawrinka is zijn volgende tegenstander in het Mexicaanse toernooi.

Nadal had in de eerste ronde nog overtuigend afgerekend met de Duitser Mischa Zverev, maar in de partij tegen Kyrgios kon de zeventienvoudig grandslamwinnaar niet doordrukken. Hij wist in de hele wedstrijd maar één keer een breakpoint te benutten. Dat was in de eerste set, die hij nog redelijk eenvoudig won met 6-3.

Heel even dreigde daarna de opgave van Kyrgios, die zich misselijk voelde en een medische time out nam. De Australiër besloot door te spelen en prompt begon hij beter te tennissen. Hij sloeg zelfs een aantal wonderballen en won de set in een tiebreak.

De 23-jarige Kyrgios nam na die set weer een time out, nu voor de verzorging van zijn rug. Het werkte, want in de derde set bewoog hij weer soepel over de baan en dwong hij Nadal tot het uiterste. Een tiebreak moest uiteindelijk de partij beslissen. Nadal kwam 6-3 voor, maar Kyrgios vocht zich terug naar 6-6 en kreeg dankzij een dubbele fout van Nadal ineens de kans de partij af te maken. Aldus geschiedde.

Del Potro kan titel niet verdedigen

Juan Martin Del Potro (ATP 4) moet forfait geven voor het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells (hard/9.314.875 dollar), dat volgende week van start gaat, zo maakte de Argentijn op sociale media bekend. Del Potro sukkelt met een kwetsuur aan de rechterknie, moet daardoor rusten en kan zo zijn titel niet verdedigen in de Verenigde Staten. “Na het toernooi van Delray Beach hebben we verscheidene specialisten geraadpleegd en vervolgens beslist om met een kniebehandeling te starten”, aldus de Argentijn, die zich nu klaarstoomt voor het toernooi in Miami, dat medio volgende maand van start gaat.

Ysaline Bonaventure strandt in eerste ronde dubbelspel

Ysaline Bonaventure heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000 dollar). In de eerste ronde ging onze landgenote aan de zijde van de Amerikaanse Kaitlyn Christian in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Mexicaanse met Australische roots Giuliana Olmos, de derde reekshoofden in Mexico: 6-2 en 6-3 na 59 minuten. Voor Bonaventure is het toernooi in Acapulco zo helemaal afgelopen. In de eerste ronde van het enkelspel sneuvelde de kwalificatiespeelster dinsdag al tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 144): 3-6, 6-1 en 2-6.