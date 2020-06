Kyrgios haalt opnieuw uit na uitlekken feestvideo Zverev: “Hoe egoïstisch kan je zijn?” Redactie

29 juni 2020

Tennis De De video van de feestende Alexander Zverev , die had aangekondigd in quarantaine te gaan, bereikte intussen ook 'enfant terrible' Nick Kyrgios. De Australiër gaf zijn ongezouten mening via Instagram.

“Ik zie over de hele wereld steeds meer controversiële dingen gebeuren”, zegt Kyrgios in bovenstaande video. “Maar de video van Zverev stak er voor mij toch bovenuit. Wéér hij, man. Hoe egoïstisch kan je zijn? Als je het lef hebt om jouw management in jouw naam een tweet te laten versturen om te zeggen dat je 14 dagen in isolatie gaat en je te verontschuldigen, heb dan op zijn minst de discipline om effectief twee weken binnen te blijven. Mijn god. De tenniswereld maakt me kwaad. Serieus. Hoe egoïstisch kunnen jullie allemaal worden?”

