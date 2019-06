Kyrgios die twee matchen op een dag speelt? Zoiets kán gewoon niet goed aflopen YP

21 juni 2019

10u10 0 Tennis Omdat de regen eerder al roet in het eten had gegooid, moest Nick Kyrgios gisteren twee keer aan de bak op het gras van het Londense Queen’s. En wie de Australiër ietwat volgt, weet dat zoiets nooit goed kan komen...

Beginnen deed Kyrgios met een 7-6, 6-3 overwinning tegen de Spaanse Carballes Baena, maar die kwam er niet zonder slag of stoot. Vooral de umpire moest het ontgelden. Bij 5-4 voor Kyrgios in de eerste set kreeg Baena onterecht een punt toegekend. Althans, dat vond toch de Australiër, die zijn ongenoegen duidelijk liet blijken tegenover de stoelscheidsrechter. “Ben je met mijn voeten aan het spelen? Die bal was zo ver uit. Hij kon niet verder uit geweest zijn. Wat doe je nu toch?” Fergus Murphy gaf de heetgebakerde Kyrgios dan ook een waarschuwing voor onsportief gedrag, maar of hij daarmee uitgeraasd was? Welnee.

Zo lui, doe eens iets man. Je zat tot vannacht om 3 uur FIFA te spelen. Wat verwacht je nu? Kyrgios kreeg het ook aan de stok met... zichzelf

“Die bal was out. Je hebt één taak. Je kan er niks van”, ging het verder, waarna hij ook de vestimentaire keuzes van de spelleider op de korrel nam. “En ook je pet ziet er belachelijk uit. Waarom draag je die eigenlijk? De zon schijnt niet eens.” Ook toen Murphy verwittigde dat de tennisser op zijn taal moest letten, was de kous nog niet af. “Zwijg tegen me. Ik ga hier niet alles geven wanneer er anderen zijn die het spel belazeren. Wat doe je daar eigenlijk op die stoel?”, aldus Kyrgios, die zich op een gegeven moment ook eventjes tegen zichzelf keerde. “Zo lui, doe eens iets man. Je zat tot vannacht om 3 uur FIFA te spelen. Wat verwacht je nu?”, raasde hij maar door. Als toemaatje, bij een kantwissel, ging hij zelfs eventjes kijken wat er op het court naast hetzijne aan het gebeuren was. Never a dull moment.

Kyrgios zou die partij uiteindelijk dus winnen, maar heel vrolijk was hij er duidelijk niet van geworden. Dat bleek toen hij een paar uur nadien opnieuw op het Londense gras verscheen om de Canadese tienersensatie Felix Auger Aliassime partij te geven. Dat werd geen succes, want die partij ging nipt verloren (6-7, 7-6 en 7-5). Ook in het spel liet hij zich gaan: vier keer pakte hij uit met een onderarmse opslag (en evenveel keer ging het punt verloren) en probeerde hij het te pas en te onpas met een tweener. Soms met succes, soms minder - zoals bijvoorbeeld bij het punt dat Auger Aliassime een matchbal opleverde. Tussendoor had ook James Keothavong, deze keer umpire met dienst, het al moeten ontgelden, gooide hij een handdoek met snot naar een fotograaf en had hij al een bal het stadion uitgejaagd na de (volgens hem) vele scheidsrechterlijke fouten. Als laatste wapenfeit keilde hij, nadat hij de Canadees aan het net de hand had geschud, zijn racket de tribunes in. Hij won er alvast weinig zieltjes mee.

