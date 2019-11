Kyle Edmund vervoegt team-Murray voor finaleweek Daviscup MGL

01 november 2019

14u12

Bron: Belga 0 Tennis Kyle Edmund is vandaag als vijfde en laatste speler toegevoegd aan de selectie van Groot-Brittannië voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid. Edmund vervoegt een team dat wordt aangevoerd door Andy Murray en verder bestaat uit Jamie Murray, Dan Evans en Neal Skupski.

Edmund haalde in het enkelspel al de halve finales op de Australian Open, in 2018. Op dit moment is hij weggezakt naar een 75ste plaats op de ATP-ranking omdat hij dit jaar onder meer sukkelde met een knieblessure. In 2018 liet hij z’n hoogste notering optekenen op de ranking, toen stond hij veertiende. Vorige maand sneuvelde Edmund als titelverdediger op de European Open in Antwerpen in de eerste kwalificatieronde. De titel in de Lotto Arena was voor Andy Murray.

Nederland en Kazachstan

De Britten beginnen op 20 november aan hun finale met een duel tegen Nederland. Een dag later staat de confrontatie tegen Kazachstan op het programma. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase van acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel.

Groot-Brittannië won de Davis Cup een laatste keer in 2015. Onder impuls van een ijzersterke Andy Murray versloegen de Britten toen in Gent het Belgische team met onder meer David Goffin in de rangen. In totaal won Groot-Brittannië de Davis Cup tien keer.