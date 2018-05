Kvitova pakt toernooiwinst in thuisland TLB

05 mei 2018

13u53

Bron: Belga 0 Tennis Petra Kvitova (WTA 10) heeft het WTA-toernooi in het Tsjechische Praag (gravel/250.000 dollar) gewonnen. De Tsjechische versloeg in de finale de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 37) in drie sets met 4-6, 6-2 en 6-3.

Kvitova, het tweede reekshoofd, was in de finale te sterk voor Buzarnescu, het zevende reekshoofd. De thuisspeelster verloor nochtans de eerste set van Buzarnescu met 4-6, maar dan brak de veer bij de Roemeense. Kvitova won de tweede set eenvoudig met 6-2 en ook de derde set pakte ze vlot met 6-3. De wedstrijd nam twee uur en negentien minuten in beslag.

Voor de 29-jarige Buzarnescu was het pas haar tweede WTA-finale. Eerder dit jaar verloor ze in het Australische Hobart haar eerste finale tegen Elise Mertens. Voor de 28-jarige Kvitova is het al haar 23e WTA-titel in 30 finales.