Kvitova pakt toernooiwinst in thuisland - Zverev verzekert zich van finaleticket in eigen land - Flipkens haalt hoofdtabel niet in Madrid TLB

05 mei 2018

16u33

Bron: Belga 2

Kirsten Flipkens haalt hoofdtabel niet in Madrid

Kirsten Flipkens (WTA 73) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Madrid (gravel/6.685.828 dollar). In de tweede en laatste kwalificatieronde verloor ze van de Italiaanse Sara Errani (WTA 89) in drie sets met 5-7, 6-1 en 6-0.

'Flipper', het negende reekshoofd in de kwalificaties, begon slecht aan haar wedstrijd. Het stond in de eerste set snel 3-0 voor de 31-jarige Errani, maar dan knokte Flipkens zich terug naar 3-3. Uiteindelijk won de 32-jarige Kempense de eerste set met 5-7. Maar ook in de tweede set begon Flipkens slecht. Errani tenniste zich in een mum van tijd naar 4-0 en Flipkens kon niet meer terugkomen. Errani won de tweede set makkelijk met 6-1. De veer was gebroken bij Flipkens, waardoor ze de derde set verloor met een pijnlijke 6-0. De wedstrijd duurde een uur en 54 minuten.

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck (WTA 49) zijn rechtstreeks geplaatst en nemen het tegen elkaar op in de openingsronde.

Kvitova pakt toernooiwinst in thuisland

Petra Kvitova (WTA 10) heeft het WTA-toernooi in het Tsjechische Praag (gravel/250.000 dollar) gewonnen. De Tsjechische versloeg in de finale de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 37) in drie sets met 4-6, 6-2 en 6-3.

Kvitova, het tweede reekshoofd, was in de finale te sterk voor Buzarnescu, het zevende reekshoofd. De thuisspeelster verloor nochtans de eerste set van Buzarnescu met 4-6, maar dan brak de veer bij de Roemeense. Kvitova won de tweede set eenvoudig met 6-2 en ook de derde set pakte ze vlot met 6-3. De wedstrijd nam twee uur en negentien minuten in beslag.

Voor de 29-jarige Buzarnescu was het pas haar tweede WTA-finale. Eerder dit jaar verloor ze in het Australische Hobart haar eerste finale tegen Elise Mertens. Voor de 28-jarige Kvitova is het al haar 23e WTA-titel in 30 finales.

Zverev verzekert zich van finaleticket in eigen land

Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in München (gravel/501.345 euro). Zverev, het eerste reekshoofd, klopte in de halve eindstrijd in eigen land de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 22), het vierde reekshoofd, na anderhalf uur tennis in twee sets (7-5 en 6-2).

Het was de eerste zege van de 21-jarige Zverev tegen Chung. De Koreaan versloeg de Duitser in januari nog in de derde ronde van de Australian Open. Ook vorig jaar in Barcelona was Chung te sterk.

In de finale treft Zverev sowieso een landgenoot. Hij ontmoet de winnaar van het duel tussen Maximilian Marterer (ATP 73) en Philipp Kohlschreiber (ATP 34), het zesde reekshoofd in München. Het wordt voor Zverev zijn tweede finale van het seizoen. In Miami verloor hij de eindstrijd van de Amerikaan John Isner.