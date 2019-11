Kroatië ziet Cilic uitvallen voor Davis Cup - Murray maakt documentaire over blessureleed - Pliskova breekt met coach LPB

Murray maakt documentaire over blessureleed

Andy Murray is tijdens zijn strijd om terug te keren op het hoogste niveau gevolgd door camera’s. De documentaire onder de titel ‘Resurfacing’ gaat op 29 november in première. De Britse tennisser was lange tijd out met chronische heupproblemen en vreesde zelfs zijn loopbaan te moeten beëindigen. Na een ingreep bleef hij hinder ondervinden. Tijdens een emotionele persconferentie begin dit jaar bij de Australian Open vertelde Murray bang te zijn dat hij in Melbourne zijn laatste toernooi zou spelen. Daarna volgde opnieuw een operatie, waarbij Murray een metalen kunstheup kreeg. Met deze heupprothese kan hij toch weer meedoen op het hoogste niveau. In oktober schreef hij het toernooi in Antwerpen op zijn naam.

“De film is een reis langs de voor mij fysiek en mentaal moeilijkste periodes uit mijn leven. Ik hoop dat ik de kijkers hiermee kan laten zien dat met de juiste mindset en inzet alles mogelijk is”, aldus Murray.

Kroatië zonder Cilic in Davis Cup

Marin Cilic (ATP 39) zal later deze maand niet met Kroatië deelnemen aan de gloednieuwe eindfase van de Davis Cup in Madrid. De 31-jarige Cilic sukkelt al een hele poos met de knie. Cilic meldt op Facebook dat hij enkele "kleinere ingrepen" moet ondergaan, maar dat een operatie niet nodig is. De Kroaat wil zich optimaal voorbereiden om terug te keren in 2020. Kroatië neemt het in Madrid op tegen thuisland Spanje, dat kan rekenen op veelwinnaar Rafael Nadal (ATP 1), en Rusland. De Kroaten zijn titelverdediger, na een zege vorig jaar in de finale tegen Frankrijk.

Pliskova breekt met coach Conchita Martinez

Karolina Pliskova (WTA 2) zet de samenwerking met haar coach Conchita Martinez stop. De 27-jarige Tsjechische werkte ruim een jaar samen met de Spaanse ex-tennisster, die in 1994 Wimbledon won. “Het was een moeilijke beslissing, aangezien we een geweldig seizoen hebben gehad”, schrijft Pliskova op Instagram. “Bedankt voor alles dit jaar. Het leven zit vol veranderingen!”

Pliskova boekte dit jaar vier toernooizeges: ze was de beste in Brisbane, Zhengzhou, Rome en Eastbourne. Bij de WTA Finals in Shenzhen haalde ze vorige week de halve finale, waarin ze moest buigen voor Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld en latere winnares.