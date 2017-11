Krijgt Goffin na die vervelende Bulgaarse fans de chauvinistische Fransen wél compleet stil in Lille? Zwitserland toonde in 2014 dat het kan Hans Op de Beeck

Afgelopen zondag waren er in Londen de vervelende luidruchtige Bulgaarse fans die hun boekje af en toe te buiten gingen door Goffin te storen bij zijn opslag, vanaf vrijdag krijgen de Belgische tennissers het chauvinistische Franse publiek tegenover zich. Bovendien zijn ze met veel in het Stade Pierre Mauroy: 24.000, terwijl de Belgische fans slechts konden rekenen op 2.700 tickets of 10% van de totale capaciteit. En zeker in een ploegsport zoals tennis dat is in de Davis Cup, kunnen zij een invloed hebben op het resultaat. Enkele voorbeelden.



Het chauvinisme van de Fransen

Ook in 2014 speelden de Fransen de finale van de Davis Cup in het Pierre Mauroy, het voetbalstadion van Lille waar de Rode Duivels in 2016 trouwens uitgeschakeld werden in de EK-kwartfinale tegen Wales. Tegenstander was toen Zwitserland, erop gebrand het land een allereerste Davis Cup-triomf te bezorgen. Met Federer en Wawrinka hadden ze alvast de spelers in huis. Maar in de eerste match van 'King Roger' tegen Monfils ging het meteen mis voor Zwitserland. Bij 5-1 achter in de eerste set, vroeg Federer aan Monfils, nadat die een opslag afbrak: "Hoeveel keer ga je nog stoppen terwijl je serveert?" Monfils in zijn gat gebeten, het Franse publiek nog wat meer. Met een oorverdovend en lang aanhoudend applaus, nog wat verder aangewakkerd door de Franse ploeg aan de zijlijn, laten ze weten Monfils te steunen. Federer, toen ook niet helemaal fit, zou de boot ingaan.

Die knappe zege van Monfils op Federer zou weliswaar het enige punt zijn dat de Fransen toen behaalden, waardoor ze op 9 Davis Cup-zeges bleven steken. Met het geweldige dropshot in de video hieronder trok Federer tegen Gasquet het laken naar zich toe. Tsonga, die in tegenstelling tot Monfils dit weekend ook van de partij is, verloor toen zijn twee partijen en -opvallend- klaagde over het Franse publiek. "Misschien omdat onze fans hoog in de tribunes zitten, maar ik voelde me nauwelijks gesteund. Het was zo stil", aldus Tsonga. "De Zwitsers zaten veel dichter op het veld en joelden me zelfs uit toen ik een beslissing van de ref aanvocht. Alsof ik in Zwitserland speelde." Hopelijk kunnen onze Belgische fans zich dit weekend ook laten gelden. Bovendien is zeker Goffin, onder andere zijn partij tegen Dimitrov indachtig, niet iemand die zich laat intimideren door randgebeurtenissen.

Het ego van de Fransen

Na afloop van die Zwitserse zege in Frankrijk verscheen een merkwaardig verhaal in L'Équipe. Tijdens het afsluitende diner op zondag zou het buiten een toilet tot een confrontatie zijn gekomen tussen de Franse spelers en Stan Wawrinka, nooit de braafste van de klas geweest. De Franse ploeg, waaronder ook Benneteau, liet Wawrinka daar weten niet opgezet te zijn met zijn uitlatingen tijdens die finale. Vooral Gasquet voelde zich aangevallen. Wawrinka had laten weten dat het bij de Fransen altijd veel blabla is, maar dat de Zwitsers de rackets lieten spreken. En hij had ook gegrapt dat op zondagmorgen de voorziene flessen champagne vlug van de Franse naar de Zwitserse kleedkamers moesten.

ap Monfils en Tsonga zien het niet meer zitten terwijl Gasquet tennisles krijgt van Federer.

En dan was er nog de onderlinge rivaliteit tussen Tsonga en Wawrinka, die het dat jaar continu aan de stok hadden na een opmerking van Tsonga op de Australian Open als zou hij zijn carrière niet willen inwisselen met die van Wawrinka. Uit de hand liep het niet daar buiten de toiletten -Monfils zou de verzoener geweest zijn- maar in zijn afsluitende speech feliciteerde de Franse kapitein Arnaud Clement Federer met zijn klasse op de court en in de media. Over Wawrinka geen woord.

Getty Stan Wawrinka speelde zijn beste tennis dat jaar.

De passie van de Argentijnen

Nadat België het jaar ervoor de finale in Gent verloren had van Groot-Brittannië, werd de eindstrijd van de Davis Cup vorig jaar in Zagreb gespeeld. Maar het leek soms meer op een thuismatch voor Argentinië, dat zijn eerste eindzege in de Davis Cup zocht en vond. In en rond het stadion niets dan zingende en voor een helse sfeer zorgende gaucho's.

Na een belangrijke zege van volksheld Del Potro, voltrok Delbonis uiteindelijk het vonnis. Onder het toeziend oog van ene Diego Armando Maradona. De scènes in de video hieronder spreken voor zich.

Het lawaai van de Spanjaarden

"De beste sfeer op het tennis die ik ooit heb meegemaakt." Woorden uit de mond van Rafael Nadal, even nadat hij Del Potro met 3-1 had geklopt om Spanje een vijfde Davis Cup-triomf te bezorgen. In het Olympisch Stadion in Sevilla, goed voor 28.000 toeschouwers, zorgden de Spanjaarden voor zo'n hels kabaal dat zelfs de Argentijnen overstemd werden.