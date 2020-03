Krijgen we nog tennis te zien in 2020? “Zolang er geen vaccin voor corona is, moet er niet getennist worden” Filip Dewulf

31 maart 2020

06u28 0 Tennis De vraag stellen is ze beantwoorden: wordt er nog getennist in 2020? Door het globale, mondiale plaatje van de sport en het profcircuit lijkt die kans met de dag te slinken. De ATP en WTA zouden bereid zijn om toernooien te plannen tot eind december, maar sowieso wordt het invullen van wat rest van de kalender een titanenklus.

Morgen beslist de Wimbledon-directie, middels een noodvergadering, of voor het eerst sinds 1945 ‘The Championships’ geannuleerd worden. De kans is bijzonder groot daar de coronacrisis niet alleen nog weken zal woeden, maar het toernooi door de weergevoelige ondergrond ook amper van datum (start op 29 juni) kan veranderen en Wimbledon enkele jaren geleden vooruitziend een verzekering zou hebben afgesloten tegen een wereldwijde pandemie en dus financieel niet al te veel gevolgen zou dragen. Mochten ze in Londen de knoop doorhakken, dan kan u er gif op innemen dat ook de rest van het grasseizoen, sowieso al weinig relevant dan, die beslissing gaat volgen. Waardoor er geen tennis zal gespeeld worden tot minstens augustus.

Maar ook nadien blijft het uiterst onzeker of er nog een bal geslagen gaat worden. “Zolang er geen vaccin is, moet er niet getennist worden”, gooide Kirsten Flipkens afgelopen weekend een balletje op. Ze kreeg daarin bijval van enkele collega’s en zelfs de Australian Open-baas Craig Tiley, die de bui al zag hangen. Zolang er landen of spelers te maken hebben met het virus lijkt het, gezien de maatregelen, de reisbeperkingen, morele bezwaren en het gezondheidsrisico, uitgesloten dat er toernooien kunnen plaatsvinden. De tennissport is zo mondiaal dat er altijd nog wel ergens iemand slachtoffer is van een broeihaard. Een beperkt aantal toernooien laten plaatsvinden achter gesloten deuren heeft daarenboven ook weinig nut daar de inkomsten van ticketverkoop voor het merendeel van die organisaties van kapitaal belang is.

Doorgaan tot december?

Opschuiven naar de winter dan maar? Ook dat is geen simpele oefening. Ten eerste zijn er de geplande toernooien - waaronder de European Open in Antwerpen half oktober bijvoorbeeld - die niet zomaar zullen toestaan dat er in hun kalenderweek extra concurrentie zal bijkomen. Daarenboven liggen eind november als seizoenafsluitende afspraken de Masters in Londen en de finale van de Davis Cup in Madrid al vast. Die dragende evenementen verplaatsen zou niet simpel zijn door andere evenementen die nog later op het jaar in de O2 Arena van Londen zouden moeten plaatsvinden. Toch zouden de tennisinstanties bereid zijn om zelfs tot ver in december door te gaan. De kans dat de kalender volledig overhoop wordt gegooid, is daarbij niet onbestaand. Volgens de ondervoorzitter van de Duitse tennisbond Dirk Hordoff zou zelfs Roland Garros - dat zichzelf na het uitstel zonder overleg midden september inplantte - nog niet zeker zijn van een startbewijs. “Roland Garros gaat ofwel moeten samenwerken met de hele tennisfamilie of ze zullen de consequenties van die familie voelen”, aldus Hordoff. “Mogelijk worden hen de (ATP- en WTA-)punten ontnomen en dan wordt het een schertsvertoning. In deze tijden wordt er solidariteit gevraagd.”

Stekker uit het seizoen dan maar en met een propere, gezonde lei beginnen in 2021? Een rigoureuze doch niet onlogische beslissing die evenwel voor heel wat kleinere toernooien verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. En wie in het verhakkelde tenniswereldje heeft de macht, de wil én de solidariteit om dat besluit te nemen?