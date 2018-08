Kortsluiting in de hersenen: Franse toptennisser maakt zich onsterfelijk belachelijk en krijgt nadien volle laag van het publiek (én tennisfederatie) GVS

02 augustus 2018

09u01 19 Tennis Een optreden in mineur voor Benoît Paire. De Franse tennisser verloor niet enkel zijn partij op de Citi Open, hij kreeg ook nog eens een striemend fluitconcert over zich heen nadat hij liefst drie rackets de vernieling in mepte. Kortsluiting in de hersenen, heet zoiets. De ATP kon er allerminst om lachen en legde het heethoofd een boete van omgerekend 14.130 euro op.

De 29-jarige Fransman is momenteel het nummer 55 van de wereld maar prijkte twee jaar geleden nog op plek zestien. Zijn beste jaren zijn dus voorbij, en dat brengt duidelijk heel wat frustraties en woede-uitbarstingen met zich mee.

In de eerste ronde op de Citi Open in het Amerikaanse Washington stond onze zuiderbuur tegen Marcos Baghdatis op de rand van de uitschakeling. Paire liet zich bij een 4-2-achterstand dan maar van zijn slechtste kant zien, na een schuifpartij volgden enkele schabouwelijke scènes.

Schroothoop

Eerst sloeg hij zijn racket met vier stevige meppen naar de verdoemenis waarna hij datzelfde instrument nog eens staalhard het net inkeilde. Het gezicht van de ballenjongen die zowat zijn leven riskeerde toen hij vriendelijk een handdoek kwam aanreiken, spreekt boekdelen.

Driftbui gedaan? Helemaal niet. Ook het bankje moest het ontgelden waarna een tweede racket rijp was voor de schroothoop. Het publiek kon het dubieuze optreden maar weinig smaken en keek vol ongeloof toe - "oh my god". Opmerkelijk: zijn Cypriotische tegenstrever probeerde de gemoederen te bedaren, maar de Fransman kookte over en was niet meer te redden.

Toen Baghdatis enkele minuten later een eerste matchpunt verzilverde, was de rust nog steeds niet weergekeerd. Ook een derde racket maakte kennis met het court. Een striemend fluitconcert en boegeroep was het gevolg. Paire droop af, maar niet zonder nog wat kusjes naar het Amerikaanse publiek te strooien.

