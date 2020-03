Konta zwaait met lof naar Clijsters: “Dat ze na zo lang te zijn weg geweest al zo goed speelt, is niet alledaags” YP

04 maart 2020

Na eerdere nederlagen in 2020 tegen Barbora Strycova (in Brisbane), Ons Jabeur (op Australian Open) en Oceane Dodin (in St. Petersburg) heeft Johanna Konta dus ook dit jaar haar rekening geopend. Slachtoffer met dienst in Monterrey was Kim Clijsters, al had de Britse na afloop niets dan lof in huis voor onze 36-jarige landgenote. “Als jonge speelster had ik nooit durven denken nog tegen Kim te spelen", klonk het meteen na afloop. “Ik voel me bevoordeeld en vereerd. ‘t Is goed dat ze terug is.”

“Het was een hele lastige wedstrijd", ging Konta verder. “Ze staat die ballen nog altijd ongelofelijk goed te raken, het is natuurlijk niet voor niets dat ze vier Grandslams op haar naam heeft staan. Dat ze na zeven jaar te zijn weggeweest nú al zo goed speelt, is niet alledaags. Ik voel me gelukkig, maar ben ook zeer blij met mijn prestatie”, aldus Konta, die in de tweede ronde de Duitse Tatjana Maria treft.