Konta kijkt uit naar duel tegen Clijsters: “Kim zal geweldig blijven spelen tot ze... héél erg oud is” Bart Fieremans in Mexico

02 maart 2020

23u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis De Britse Johanna Konta heeft na Garbine Muguruza in Dubai de eer om als tweede speelster de ‘Kimback’ van Clijsters in competitie te proeven. Dinsdagnacht Belgische tijd is het zover in Monterrey, en Konta is er toch niet gerust op: “Kim is niet zonder reden een grandslamkampioene.”

Zaterdagochtend werkten Konta en Clijsters in het WTA-toernooi Abierto GNP Seguros in Monterrey al samen een trainingspartijtje af. In tempore non suspecto. “Het was wat grappig dat we enkele uren na die training hoorden dat we tegen elkaar geloot waren voor de eerste ronde”, lacht Konta. De 28-jarige Britse blikte vandaag in Monterrey vooruit op hun confrontatie: “Ik kijk er naar uit. Kim heeft het tennis altijd op een ongelooflijke manier vertegenwoordigd, en het is mooi dat ze er nu weer bijhoort.”

Konta was 21 jaar oud toen Clijsters haar carrière definitief – zo leek het toch - op de US Open uitzwaaide, na een nederlaag tegen Laura Robson: “Ik herinner me die match goed, omdat ze ook een Britse was. En in die US Open had ik mezelf voor de eerste keer geplaatst in een grandslamtoernooi.”

Maar zeven jaar later kondigde Clijjsters dus haar comeback aan: “Kim zal de drang gevoeld hebben dat ze nog iets kan betekenen in de sport”, meent Konta: “Je moet vooral dat doen wat je gelukkig maakt of wat voldoening brengt. Dat zat in haar achterhoofd. Ze is hier niet in Monterrey omdat ze hier moet zijn, maar omdat ze hier wíl zijn. Dat is een gunstige positie, niet alle speelsters hebben die luxe.”

Op training voelde Konta al dat Clijsters de ballen goed raakt: “Kim is nog steeds een geweldige speelster. Dat zal niet veranderen tot ze… héél erg oud is (lacht). Tegen haar tennissen voelde erg speciaal aan. Ik genoot ervan. Ze is zo getalenteerd en gewoon héél héél goed. Ze is niet zonder reden een grandslamkampioene.” Van de debuutmatch van Clijsters in Dubai zag Konta evenwel alleen enkele hoogtepunten: “Op sociale media heb ik enkele punten gezien. In de tweede set vond Kim duidelijk haar ritme. Hoe meer ze speelt, hoe meer ze zal verbeteren.”

Maar als nummer 16 van de wereld en ex-topvijfspeelster zou Konta wel de favoriet moeten heten. Maar dat zal Konta niet zelf zeggen, zeker niet na een knieblessure die haar 4,5 maand aan de kant hield. Dit jaar kon ze nog geen enkelwedstrijd winnen. Ze verloor in Brisbane, de Australian Open en Sint-Petersburg telkens in de eerste ronde. “Ik heb zelf nog matchritme nodig. Mijn oog op de bal en conditie kan nog verbeteren. Ik moet mezelf tijd gunnen. Ik doe er elke dag alles voor en daar ben ik best trots op.”

