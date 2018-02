Koning van het tennis: Federer oudste nummer één aller tijden na winst van Haase XC

16 februari 2018

21u02 0 Tennis Roger Federer heeft nog maar eens tennisgeschiedenis geschreven. In de kwartfinale van het ATP-toernooi van Rotterdam zette de Zwitser de Nederlander Robin Haase opzij. Door die zege keert Federer na ruim vijf jaar terug op de hoogste troon van het mondiale tennis. Sterker nog: hij is met z’n 36 lentes de oudste nummer één ooit.

’t Zat eraan te komen. Geen Rafael Nadal meer aan de leiding van de ATP-ranking, wél Roger Federer. Die laatste moest (gewoonweg) de halve finale in Rotterdam bereiken. Vooraf al bij al een eenvoudige klus voor de twintigvoudige grandslamwinnaar, die eerder dit jaar de Australian Open voor de zesde keer op zijn palmares zette.

Tegenstander in de kwartfinale: de Nederlander Robin Haase (ATP 42). Maar echt vlot liep het niet voor de Zwitser. Integendeel. De Nederlander was duidelijk gebrand op een knalprestatie voor eigen publiek. 'King Roger' had het niet onder de markt en moest prompt bij een 4-4-stand zijn service inleveren. Haase liet de kans op setwinst vervolgens niet liggen: 4-6.

Federer herpakt zich na valse start

Een ander verhaal in het tweede bedrijf. Federer schakelde een versnelling hoger en ging meteen door de opslag van de Nederlander. 'FedExpress' stoomde nadien door naar 6-1-setwinst. Ook in de derde en laatste set ging de Zwitser verder op zijn elan. Na een snelle break liep Federer al snel uit tot 2-0. Een voorsprong die hij niet meer uit handen gaf. De Zwitserse tennisgod pakte zo ook het derde bedrijf. Game, set, match: 4-6, 6-1 en 6-1.

Voor een plaats in de finale moet Federer voorbij de winnaar van het duel tussen de Italiaan Andreas Seppi (ATP 81) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 57). In de andere halve eindstrijd neemt David Goffin (ATP 7) het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5).

Met zijn 36 jaar en zes maanden wordt Federer met ruime voorsprong de oudste nummer één uit de geschiedenis van het professionele tijdperk. Eerder was dat Andre Agassi, die 33 jaar oud was toen hij in 2003 bovenaan de wereldranglijst stond.