Knieblessure zorgt voor gevolgen: Federer valt na 904 weken bij de eerste tien mogelijk nog eens uit de top van de ATP-ranking

21 februari 2020

14u56

Bron: Marca 0 Tennis Geen Roland Garros voor Roger Federer. Het nummer drie op de ATP-ranglijst werd onlangs geopereerd aan zijn knie en dat blijft niet zonder gevolgen. De Zwitser mist het gravelseizoen en valt daardoor mogelijk uit de top tien. Uitzonderlijk als je weet dat hij doorheen zijn carrière al 904 weken bij de beste tien tennissers ter wereld hoorde.

“Mijn rechterknie speelde al een tijd op. Na overleg met mijn team is woensdag in Zwitserland een kijkoperatie uitgevoerd. Ik zal de toernooien van Dubai, Miami, Indian Wells, Bogotá en Roland Garros niet kunnen spelen. We zien mekaar terug op gras”, deelde Federer gisteren vrij verrassend mee op zijn sociale media-kanalen. De Zwitser liet nog weten dat al het nodige is gedaan en dat hij alle vertrouwen heeft in een volledig herstel.

Geen sinecure op zijn 38ste - Federer wordt op 8 augustus zelfs 39. Gelukkig hoefde de achtvoudig Wimbledon-winnaar door de jaren heen niet al te veel blessures te verteren. In tegenstelling tot Rafael Nadal is het tennis van de Zwitser minder op fysieke leest geschoeid. Een probleem aan de rug in 2013 en een eerdere operatie aan de linkernie in 2016 zijn zowat de enige grote blessures uit z'n carrière. That’s it.

Een foto die is geplaatst door Roger Federer (@rogerfederer) op 20 feb. 2020 om 11:19 CET

Parallellen

De rugblessure werd verholpen door enkele aanpassingen aan zijn racket. De knieblessure in 2016 was ernstiger en vergelijkbaarder met de kwetsuur waaraan hij nu behandeld wordt. Federer liep daags na de Australian Open-finale tegen Novak Djokovic een gescheurde meniscus op toen hij zijn tweelingdochters in bad wou steken. De Zwitser hoordde zijn knie kraken, ging daarna met de kinderen naar de zoo en kwam tot zijn verrassing met een gezwollen gewricht weer thuis.

Net als dit jaar moest Federer in 2016 door een knieoperatie passen voor Roland Garros. Het was de eerste keer dat hij verstek gaf voor een grandslam na 65 opeenvolgende deelnames aan de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Van consistentie - én een record - gesproken. Na een korte terugkeer (Federer haalde de halve finale op Wimbledon) gaf hij in de zomer van 2016 mee dat zijn seizoen er vroegtijdig opzat. De knieproblemen waren nog niet helemaal van de baan.

Snoeien

Of het dit seizoen weer zo'n vaart zal lopen, is niet geweten. Over de aard van de blessure is niet zoveel bekend. Wel was het al een tijdje duidelijk dat Federer op zijn 38ste weinig tot geen graveltoernooien zou spelen. De Zwitser zou volgens verklaringen van zijn agent Tony Godsick enkel in Roland Garros aan de start verschijnen. Naar verluidt wou Federer absoluut tennissen op het vernieuwde Court Philippe Chatrier. Maar dat zal er dit jaar dus niet inzitten. De voorbije vijf jaar was Federer er trouwens maar één keer bij in Parijs.

Waar Federer dan in het beste geval wel nog aan de start verschijnt dit jaar? Voorlopig op vrij weinig toernooien. De Zwitser snoeide, naarmate zijn leeftijd vordert, steeds nadrukkelijker in zijn programma. Met voorlopig nog enkel Halle, Wimbledon, de Spelen in Tokio, Cincinnati, de US Open, de Laver Cup, Shanghai en Basel oogt het menu bijzonder karig. En dan is het nog maar de vraag of Federer zich kan plaatsen voor de Masters - waar in het najaar de beste acht tennissers van het seizoen starten.

Top tien

Zijn afwezigheid in het gravelseizoen blijft immers niet zonder gevolgen voor Federers ranking. De Zwitser kan zijn titels van vorig jaar in Dubai en Miami niet verdedigen. Ook de punten die in 2019 met de halve finale op Roland Garros kwamen, gaan dit seizoen verloren. Dat maakt dat Federer sowieso al 3.180 van zijn 7.130 punten op de ATP-ranglijst kwijtspeelt de komende maanden. Ter referentie: David Goffin is tiende met 2.600 punten.

Dominic Thiem kan dit weekend al haasje over spelen en Federer uit de top drie van het mannentennis kegelen. In het meest extreme geval valt Federer de komende maanden zelfs uit de top tien. Uitzonderlijk, want in totaal kampeerde hij al 904 weken in de top van de ATP-ranglijst. De laatste keer dat hij niet tot de beste tien van de wereld behoorde was... in 2016 na zijn knieblessure.