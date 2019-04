Kirsten Flipkens wint in achtste finales van Dalila Jakupovic



Redactie

04 april 2019

08u09

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 58) heeft in de achtste finales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar) gewonnen van de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 92). Het werd 3-6 en 3-6 in 1 uur en 20 minuten. Het was het tweede duel tussen de 33-jarige ‘Flipper’ en de 28-jarige Jakupovic. Begin dit seizoen won Flipkens in Hobart (ook op hardcourt) met 6-4 en 7-5. In de kwartfinales neemt Flipkens het op tegen de winnaar van het duel tussen het Duitse eerste reekshoofd Angelique Kerber (WTA 5) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 109).