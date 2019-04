Kirsten Flipkens wint in achtste finales in Canada en draagt zege op aan overleden grootmoeder



Redactie

04 april 2019

08u09

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 58) plaatste zich voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar). Na afloop droeg ze de overwinning op aan haar grootmoeder, die vijf jaar geleden overleed. Flipkens haalde het in de tweede ronde met 6-3 en 6-3 van de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 92). “Deze overwinning vandaag is voor iemand speciaal daar boven”, tweette ze achteraf. “Ik weet dat je toekeek. Ik wilde dit graag voor jou winnen. Moeke. Al vijf jaar geleden.”

This victory today is for someone special up there ☝️💫🌟😘 #Iknowyouwerewatching #wantedtowinsobadforyou #moeke #5yearsalready @Abierto_GNP pic.twitter.com/G6LakmT1w1 Kirsten Flipkens(@ FlipperKF) link

Het was het tweede duel tussen de 33-jarige ‘Flipper’ en de 28-jarige Jakupovic. Begin dit seizoen won Flipkens in Hobart (ook op hardcourt) met 6-4 en 7-5. In de kwartfinales neemt de 33-jarige Flipkens het op tegen de winnares van het duel tussen het Duitse eerste reekshoofd Angelique Kerber (WTA 5) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 109).

Experience in Monterrey helps @FlipperKF!



She knocks out Danilovic, 6-2, 6-1 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/adMbGfFKvM WTA(@ WTA) link