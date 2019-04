Kirsten Flipkens treft Sloveense Jakupovic in achtste finales WTA-toernooi Monterrey DMM

03 april 2019

Kirsten Flipkens (WTA 58) neemt het in de achtste finales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar) op tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 92). Die zette in de eerste ronde de Britse Harriet Dart (WTA 136) opzij met 6-2, 6-3

Flipkens, het zesde reekshoofd, had eerder de Servische Olga Danilovic (WTA 120) verslagen met 6-2 en 6-1. Het wordt het tweede duel tussen de 33-jarige ‘Flipper’ en de 28-jarige Jakupovic. Begin dit seizoen won Flipkens in Hobart (ook op hardcourt) met 6-4 en 7-5.