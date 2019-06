Kirsten Flipkens stoot door naar dubbelfinale in Eastbourne LPB

28 juni 2019

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Eastbourne (gras/684.080 euro). Met haar Amerikaanse partner Bethanie Mattek-Sands klopte ze in de halve finale de Roemenen Simona Halep en Raluca Olaru. Het werd 6-7 (4/7), 6-2, 10/8 na 1u37'. In de finale staan Flipkens en Mattek-Sands tegenover de Roemeense Mihaela Buzarnescu en de Duitse Anna-Lena Friedsam, of de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Oekraïense Dayana Yastremska.

Vorig weekend pakte de 33-jarige Flipkens aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson de dubbeltitel op het grastoernooi van Mallorca. Ze bracht haar totaal daarmee op vijf eindzeges in elf dubbelfinales.