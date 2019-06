Kirsten Flipkens stoot door naar dubbelfinale in Eastbourne LPB

28 juni 2019

14u14

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Eastbourne (gras/684.080 euro). Met haar Amerikaanse partner Bethanie Mattek-Sands klopte ze in de halve finale de Roemenen Simona Halep en Raluca Olaru. Het werd 6-7 (4/7), 6-2, 10/8 na 1u37'. In de finale staan Flipkens en Mattek-Sands tegenover de Roemeense Mihaela Buzarnescu en de Duitse Anna-Lena Friedsam, of de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Oekraïense Dayana Yastremska.

Vorig weekend pakte de 33-jarige Flipkens aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson de dubbeltitel op het grastoernooi van Mallorca. Ze bracht haar totaal daarmee op vijf eindzeges in elf dubbelfinales.

Pliskova - Kerber is enkelfinale Eastbourne

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) en de Duitse Angelique Kerber (WTA 5) zijn de finalisten in het enkelspel van het grastoernooi in Eastbourne. Tweede reekshoofd Pliskova zette vlot de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) opzij met 6-1, 6-2. Vierde reekshoofd Kerber kreeg haar finaleticket cadeau. De Tunesische Ons Jabeur (WTA 62) gaf forfait door een blessure aan de rechterenkel. De 27-jarige Pliskova mikt zaterdag op een veertiende WTA-titel, de derde dit jaar na Brisbane en Rome. In Eastbourne was ze al eens de beste in 2017. De 31-jarige Kerber won tot dusver twaalf toernooien. Dit jaar is haar erelijst nog blanco. Vanaf volgende week verdedigt de Duitse haar titel op Wimbledon.