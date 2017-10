Kirsten Flipkens sneuvelt na thriller tegen nummer 228 DMM

Bron: Belga 0 REUTERS Tennis Kirsten Flipkens (WTA-74) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Linz te plaatsen. In de eerste ronde van het Oostenrijkse hardcourttoernooi moest de 31-jarige Antwerpse na 2 uur en 19 minuten met 4-6, 6-2 en 7-6 (9/7) de duimen leggen voor de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-228).

Flipkens redde in de tiebreak van de derde set eerst nog een matchbal, liet dan zelf een matchpunt onbenut, waarop Bencic het bij haar tweede kans, op de opslag van Flipkens, wel afmaakte.

Bencic kan dankzij een wildcard aan het toernooi deelnemen. Het 20-jarige talent, in februari 2016 nummer zeven van de wereld, maakte door een polsblessure een duik op de wereldranglijst. In Linz speelt ze haar eerste WTA-toernooi sinds april. Om een plaats in de kwartfinales treft Bencic de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA-80). Die profiteerde bij een 1-6, 6-1, 2-0 voorsprong van de opgave van het Roemeense achtste reekshoofd Monica Niculescu (WTA-61). Flipkens leed haar 22e nederlaag van het seizoen, maar daar staan 28 zeges tegenover. Kwartfinales in Acapulco en New Haven zijn haar beste resultaten in 2017.

