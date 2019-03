Kirsten Flipkens sneuvelt in tweede ronde van Indian Wells - Minnen verovert eindzege in Yokohama Redactie

10 maart 2019

08u30

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het WTA-tennistoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). Ze verloor in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 25). Het werd 4-6 en 1-6 in 1 uur en 28 minuten.

Op dit moment neemt Alison Van Uytvanck (WTA 51) het in de tweede ronde nog op tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 23). Ysaline Bonaventure (WTA 144) zorgde eerder op de dag voor de verrassing door zich te plaatsen voor de derde ronde. In de tweede ronde haalde de 24-jarige Bonaventure, die uit de kwalificaties komt, het verrassend in drie sets van het Kroatische 28ste reekshoofd Donna Vekic (WTA 26).

Zestiende reekshoofd Elise Mertens (WTA 16) plaatste zich vrijdag al voor de derde ronde. In de tweede ronde tegen de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 67) won Mertens met 6-4 en 6-2.

Minnen verovert eindzege in Yokohama

Greet Minnen (WTA 243) heeft het ITF-toernooi in het Japanse Yokohama (hard/25.000 dollar) op haar naam geschreven. De 21-jarige Belgische rekende in de finale af met de Roemeense Elena Gabriela Ruse (WTA 253) in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij nam 1 uur en 10 minuten in beslag. Het is voor Minnen de achtste ITF-enkeltitel uit haar loopbaan.

