Kirsten Flipkens plaatst zich voor hoofdtabel in Montréal - Zverev verlengt titel in Washington Redactie

05 augustus 2018

23u44

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 45) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Montréal (hardcourt/2,82 miljoen dollar). De Kempense, het derde reekshoofd in de kwalificaties, rekende na dik anderhalf uur tennis in drie sets af met de Tsjechische Andrea Sestini Hlavackova (WTA 596): 1-6, 6-1, 6-2.

De 32-jarige Flipkens vervoegt zo Elise Mertens (WTA 15) en Alison Van Uytvanck (WTA 40) op de hoofdtabel in Canada. Yanina Wickmayer (WTA 94) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde, Ysaline Bonaventure (WTA 130) liet daarvoor verstek gaan.

Zverev verlengt titel in Washington

Alexander Zverev (ATP 3) heeft zijn titel op het ATP-toernooi in Washington (hardcourt/1.890.165 dollar) verlengd. De 21-jarige Duitser, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale de 19-jarige Australiër Alex De Minaur (ATP 72) na 1u15' in twee sets: 6-2, 6-4.

Voor Zverev is het de negende ATP-titel in zijn carrière, zijn derde van dit seizoen na zeges in München en Madrid. Verder won de Duitser in Sint-Petersburg (2016), Montpellier (2017), München (2017), Rome (2017), Washington (2017) en Montréal (2017). In Washington won hij vorig jaar de finale van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Voor De Minaur was het de tweede ATP-finale van zijn carrière. Hij verloor eerder ook al in Sydney, in januari van dit jaar, van de Rus Daniil Medvedev.