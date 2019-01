Kirsten Flipkens plaatst zich niet voor kwartfinales in Auckland GVS

02 januari 2019

06u53

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 47) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar).

In de tweede ronde verloor het zevende reekshoofd in drie sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86): 6-4, 1-6, 6-1 na iets meer dan 2 uur. Bij de laatste acht treft Sorribes Tormo het derde reekshoofd Su-Wei Hsieh (WTA 28) uit Taiwan, die Monica Puig (WTA 53) uit Puerto Rico versloeg.

Gisteren moest Alison Van Uytvanck (WTA 49) wegens hinder aan de achillespees opgeven in haar eersterondepartij tegen de Nederlandse qualifier Bibiane Schoofs (WTA 174). Later op de dag treedt Flipkens nog samen met de Zweedse Johanna Larsson aan in het dubbelspel.

