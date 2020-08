Exclusief voor abonnees Kirsten Flipkens, onze vrouw in de US Open-bubbel, ondanks quarantaine van twee collega-tennissers: “Je voelt je hier veilig” Filip Dewulf

20 augustus 2020

10u19 0 Tennis Vanavond gaat in New York het tornooi van Cincinnati officieel van start. Ongeveer 1.000 spelers, begeleiders en officials moeten daarbij drie à vier weken één bubbel vormen. Nu al is duidelijk dat dat geen sinecure wordt. Juan Galván, de conditietrainer van Guido Pella (ATP 35) en Hugo Delien (ATP 94), testte positief waardoor ook beide spelers veertien dagen in quarantaine moeten en al zeker de Western & Southern Open én mogelijk ook de US Open (31 augustus) missen. Kirsten Flipkens (WTA 79), onze vrouw in de bubbel, weet dat de regels strikt zijn. “Maar dit moet lukken”, zei ze.

Uit de 1.400 testen die de USTA uitvoerde voor aanvang van dit belangrijk tweeluik kwam dus één positief geval: Juan Galván, de conditietrainer van de Argentijn Guido Pella en de Boliviaan Hugo Delien. Beide spelers kwamen vanzelfsprekend in contact met de besmette persoon en moeten nu veertien dagen verplicht op hun kamer blijven. De US Open begint over twaalf dagen. “Als ik een dinsdagstart krijg, dan haal ik het misschien nog net”, zuchtte Pella op Instagram. “Ik ga er alles aan doen opdat die twee weken zo snel mogelijk omgaan.” Niet simpel als je vastzit in een hotelkamer en niet eens mag trainen.

