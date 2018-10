Kirsten Flipkens niet voorbij titelverdedigster in Linz - Alexander Zverev past voor Davis Cup Redactie

10 oktober 2018

15u50

Bron: Belga 0

Flipkens niet voorbij Strycova

Kirsten Flipkens (WTA 51) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar). De Kempense verloor met 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) van de als derde geplaatste Tsjechische Barbora Strycova (WTA 29), de titelverdedigster. Het was het zevende onderlinge duel tussen beide speelsters, het eerste sinds 2014. Flipkens leidt met 4-3.

Alison Van Uytvanck (WTA 56) werkt momenteel haar tweederondepartij af. Daarin neemt ze het op tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 70).

Flipkens dubbelt vanavond nog aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het derde reekshoofd vormt. In de eerste ronde (achtste finales) zijn de Wit-Russische Vera Lapko en de Luxemburgse Mandy Minella hun opponentes.

Alexander Zverev past voor Davis Cup

De Duitser Alexander Zverev heeft in de marge van het Masters 1.000-toernooi in Shanghai laten optekenen dat hij in 2019 niet zal aantreden in de vernieuwde Davis Cup, die van 18 tot 24 november doorgaat in Madrid. De keuze voor die data is volgens Zverev 'geschift'.

"Want in november wil ik nooit meer tennissen", aldus het 21-jarige toptalent, nummer vijf van de wereld. "Ik denk dat alle andere topspelers jullie hetzelfde zullen zeggen. We hebben anderhalve maand rust in ons seizoen, en dat is de tweede helft van november en heel december. Een toernooi organiseren op het einde van november is dan ook geschift. Op het einde van het jaar zijn we uitgeput."

In de Davis Cup nieuwe stijl, in augustus goedgekeurd door de ITF, zullen achttien landen in november 2019 in een toernooi in Madrid strijden om de titel. Zes landen zijn automatisch geplaatst: de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards, Argentinië en Groot-Brittannië. De twaalf overige tickets worden begin februari verdeeld. België moet zich trachten te kwalificeren in Brazilië.