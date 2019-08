Kirsten Flipkens naar laatste kwalificatieronde US Open - Wickmayer en Bemelmans sneuvelen Redactie

22 augustus 2019

21u21

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA-109) heeft zich in Flushing Meadows, New York, voor de derde en laatste kwalificatieronde van het US Open geplaatst. De 33-jarige Antwerpse versloeg de Servische Jovana Jaksic (WTA-244) met 6-2 en 6-0.

Om een plaats op de hoofdtabel gaat vijfde reekshoofd Flipkens het hardcourt op voor een duel met de winnares van de partij tussen de Zweedse Johanna Larsson (WTA-172) en de Japanse Nao Hibino (WTA-144).

Flipkens nam al tien keer aan het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen deel. Een zestiende finale in 2019 was haar beste resultaat.

Yanina Wickmayer sneuvelt in tweede kwalificatieronde

Yanina Wickmayer (WTA-162) heeft zich niet op de hoofdtabel van het US Open kunnen plaatsen. De 29-jarige Vlaams-Brabantse, in 2009 halvefinaliste in Flushing Meadows, verloor in de tweede kwalificatieronde met 6-4 en 7-5 van de Chinese Wang Xiyu (WTA-122).

Ruben Bemelmans in tweede kwalificatieronde uitgeschakeld

Ruben Bemelmans (ATP-181) werd donderdag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het US Open. De 31-jarige Limburger moest in Flushing Meadows, New York, met 6-4 en 6-3 de duimen leggen voor de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP-143).