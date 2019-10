Kirsten Flipkens naar derde kwalificatieronde in Moskou - Medvedev wint Masters 1.000 toernooi Shanghai AB

13 oktober 2019

12u23

Bron: Belga 2

Kirsten Flipkens naar derde kwalificatieronde in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA 120) heeft zich zondag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/840.130 dollar). Flipkens, vierde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in twee sets met 7-5 en 6-4 van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 157).

In de laatste kwalificatieronde neemt Flipkens het op tegen de winnares van de partij tussen de Canadese Gabriela Dabrowski (WTA 517) en de Russin Varvara Flink (WTA 135).

Bonaventure naar derde kwalificatieronde WTA Luxemburg

Ysaline Bonaventure (WTA 113) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). Bonaventure, derde reekshoofd in de kwalificaties, versloeg de Française Jessika Ponchet (WTA 185) in drie sets met 4-6, 6-1 en 7-5.

Om een plaats op de hoofdtabel neemt Bonaventure het op tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Katarzyna Piter (WTA 358) en de Française Chloé Paquet (WTA 148).

Elise Mertens (WTA 19) en Alison Van Uytvanck (WTA 44) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. Topreekshoofd Mertens ontmoet de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 83) in de eerste ronde, Van Uytvanck treft een qualifier.

Medvedev wint toernooi van Shanghai

Daniil Medvedev (ATP 4) heeft het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/7.473.620 dollar) gewonnen. De 23-jarige Rus versloeg in de finale de één jaar jongere Duitser Alexander Zverev (ATP 6) in twee sets: 6-4 en 6-1.

Na Cincinnati, waar hij in augustus David Goffin klopte in de finale, wint Medvedev in Shanghai zijn tweede Masters 1.000 toernooi. In de zes voorbije toernooien bereikte Medvedev telkens de finale. In Shanghai, Cincinnati en Sint-Petersburg pakte hij de titel, op de US Open, in Washington en Montreal ging hij onderuit in de eindstrijd. Hij heeft nu zeven ATP-titels op zijn palmares. Zverev, die in de vorige ronde de scalp van de Zwitser Roger Federer (ATP 3) pakte, heeft er elf. Medvedev en Zverev stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar, het is pas de eerste zege voor de Rus.