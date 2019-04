Kirsten Flipkens in kwartfinales Monterrey niet opgewassen tegen Duits topreekshoofd MH

06 april 2019

09u01

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 58) is vannacht (Belgische tijd) uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Flipkens verloor in twee sets van het Duitse topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 5): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 6 minuten.

Het was het vierde duel tussen beide speelsters. De Duitse voormalige nummer 1 van de wereld trok telkens aan het langste eind. In de halve finales staat Kerber tegenover de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 67). De andere halve finale is een duel tussen de Slowaakse Magdalena Rybarikova (WTA 71) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 19).