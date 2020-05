Kirsten Flipkens: “Ik heb ooit iets gehad met Rafael Nadal” ABD

07 mei 2020

07u29

Bron: Container Cup 0 Tennis Kirsten Flipkens (34) en Rafael Nadal (33) hebben in hun tienerjaren een romance gehad. Dat onthulde de Kempense tennisster in het tv-programma ‘De Container Cup’ op VIER. “Maar veel verder dan handjes geven en een kusje, kwamen we niet.”

Bij de vraag welke tennisser in het rijtje van de deelnemende atleten in de Container Cup zou thuishoren, moest Kirsten Flipkens niet lang nadenken. “Rafael Nadal. Qua fysieke capaciteiten is hij een van de compleetste tennissers uit het circuit."

Nu blijkt dat Flipkens en Nadal, allebei van het geboortejaar 1986, mekaar ‘goed kennen’. “Dat klopt, we zijn van dezelfde leeftijd. We zijn samen opgegroeid”, vertelde ze. “Of wij ooit iets gehad hebben? (lacht) Ja, dat klopt ook. Toen ik veertien jaar was, heb ik nog iets gehad met Rafael. Maar hij sprak toen nog geen Engels, dus verder dan hand in hand lopen en een kus kwamen we niet.” Nadal zou uiteindelijk uitgroeien tot een van ‘s werelds beste tennissers met 19 grand slam-zeges.

