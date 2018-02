Kirsten Flipkens grijpt naast derde WTA-dubbelzege Redactie

25 februari 2018

17u33

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens is er met de Zweedse Johanna Larsson niet in geslaagd de dubbelfinale van het WTA-toernooi in Boedapest (hard/250.000 dollar) te winnen.

Na 1 uur en 21 minuten moest het Belgisch-Zweedse topreekshoofd in een super tie-break de duimen leggen voor de de Spaanse Georgina Garcia Perez en de Hongaarse Fanny Stollar. Het werd 4-6, 6-4 en 10-3.

De teller van de 32-jarige "Flipper" blijft zo staan op twee dubbelzeges op het WTA-circuit. Aan de zijde van Larsson won ze in 2016 het toernooi van Seoel. Vorig jaar schreef ze het dubbeltoernooi van 's-Hertogenbosch op haar palmares. Dat deed ze met de Slovaakse Dominika Cibulkova, die straks in de enkelfinale van het WTA-toernooi in Boedapest onze landgenote Alison Van Uytvanck in de ogen kijkt.

Karen Khachanov boekte tweede toernooizege uit carrière

De Rus Karen Khachanov (ATP-47) heeft zijn tweede eindzege op het ATP-circuit geboekt. In de finale van het toernooi van Marseille (hard/645.485 euro) nam het negende reekshoofd in drie sets de maat van de Franse thuisspeler Lucas Pouille (ATP-16).

Na 1 uur en 49 minuten eindigde de tennisfinale op 7-5, 3-6 en 7-5. Voor de 21-jarige Khachanov is het zijn tweede zege op het ATP-circuit. In oktober 2016 zette hij het toernooi van Chengdu op zijn naam. De 24-jarige Pouille, in Marseille het derde reekshoofd, blijft steken op vijf toernooizeges.

Khachanov bekroont zijn sterk toernooi met de trofee. Nadat hij in de eerste ronde onze landgenoot en qualifier Ruben Bemelmans (ATP-113) had uitgeschakeld, legde hij ook de Duitser Mischa Zverev (ATP-53), de Fransman Julien Benneteau (ATP-56) en de Tsjech Tomas Berdych (ATP-17) over de knie.