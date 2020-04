Kirsten Flipkens ergert zich aan optreden politie: “Als een crimineel met loeiende sirenes aan de kant gezet” Filip Dewulf

25 april 2020

14u28 6 Tennis 250 euro boete. Dat is het verdict voor Kirsten Flipkens (34) omdat ze vrijdag bij een fietsritje per ongeluk over de Hollandse grens reed. Een niet-essentiële verplaatsing. “Dit was erover”, ergerde het voormalige nummer dertien van de wereld zich aan het optreden van de Lommelse politie.

“Ik had in mijn Garmin-gps voor een route van 130 kilometer geopteerd”, steekt Kirsten Flipkens, die met het tennisseizoen nog tot minstens 13 juli op pauze zo’n 300 fietskilometers per week afmaalt, van wal. “Ik kwam daarbij via Hechtel-Eksel in Hamont-Achel waar ik op een klein baantje van tien à vijftien kilometer door een mooi bos terechtkwam. Ik ken mijn weg daar ook niet en plots merkte ik dat ik op de hoofdweg richting Valkenswaard, en dus in Nederland, was uitgekomen.”

“Ik heb toen onmiddellijk op mijn smartphone de snelste route terug richting België gezocht en dat was dus de hoofdbaan naar Lommel. Ik zag daarbij vanop een kilometer afstand een combi staan aan de grens en ben die even later gewoon voorbijgereden. Ik wist ook wel dat er een boete aan mijn passage in Holland vasthing, maar ik heb geen sluipweg genomen omdat ik mijn uitleg voldoende achtte. Dat was buiten de politiemensen gerekend. Zij sneden mij immers even later met loeiende sirenes de pas af en zette mij als een crimineel aan de kant. Ik kreeg daarbij de kans niet om mijn uitleg te doen, dat ik niet gezien had dat ik in Nederland zat. Nee, meteen een boete van 250 euro aan mijn broek. Ik mocht mezelf niet verdedigen. Dit was er echt over.”

@politielommel Serieus? Dus in plaats van te zeggen dat ik zonder weten de grens ben over gereden en direct de kortste route terug naar België heb opgezocht, had ik moeten zeggen dat ik naar mijn lief in Nederland was gegaan? 🤔

Vreemd, omdat vijftien minuten later een kennis van Flipkens haar en de combi voorbij fietste en wist te melden dat ook hij hetzelfde grensoverschrijdend gedrag had vertoond, ook was tegengehouden en er wel met een waarschuwing vanaf was gekomen.

En 15min nadien komt er een andere fietser/kennis voorbij gereden die me herkende aan jullie combi en die stuurt me dat hij, aan dezelfde grensovergang maar dus 15min na mij een waarschuwing gekregen heeft? Begrijpen wie begrijpen kan.

“Dat gebrek aan consequentie stoort me”, zegt Flipkens. “Kijk, ik houd mij al weken voorbeeldig aan de regels. Ik ga boodschappen doen voor mijn grootouders met handschoenen en een masker aan. Maar omdat er op die kleine wegeltjes geen plakkaat staat dat ik de Hollandse grens oversteek, dan kan ik me toch wel eens vergissen, niet? Een waarschuwing leek me logischer. En als ze me dan ooit een tweede keer zouden pakken in Nederland, dan verdien ik een boete. Nu, ik begrijp dat die agenten ook niet meer goed weten wat ze moeten doen. Als je nog maar kijkt naar de persconferentie van de regering gisteren. Om aan alle nieuwe regeltjes uit te kunnen... het is een soep, hè.”

De Kempense veterane had trouwens één van die regels kunnen gebruiken om aan een boete te ontsnappen. “Blijkbaar mag je je lief bezoeken over de grens?”, glimlacht ze. “Dus had ik gezegd dat ik van bij mijn lief kwam, dan was ik in orde geweest? En ook met mijn paard had ik over de grens gekund. Tja...” Flipkens gaat desalniettemin haar stalen ros de volgende dagen niet op stal laten. “Maar ik ga wel hier wat meer in de buurt blijven”, lacht de Molse.

Voor alle duidelijkheid, nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent @federalepolitie @politielommel

Had een route van 130km ingegeven in gps (die de gps zelf kiest) en vanaf ik zag dat ik in NL was in Komoot kortste weg naar België terug ingegeven. Je ziet ze vanop 1km afstand staan. En dan gelijk een crimineel met sirenes aan de kant gezet worden 500m. Echt erg.

