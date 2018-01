Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck stoten door naar eerste ronde op WTA Hobart kv

04u06

Bron: Belga 1 Getty Images Kirsten Flipkens Tennis Kirsten Flipkens (WTA 76) en Alison Van Uytvanck (WTA 77) hebben zich zondag geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar).

Flipkens rekende in 1 uur en 13 minuten af met de Australische Naiktha Bains (WTA 368) in twee sets: 6-4 en 6-2.

Van Uytvanck was na 2 uur en 13 minuten de betere van de Slovaakse Jana Cepelova (WTA 109) in drie sets. Ze won de eerste set met 6-3 en bouwde in de tweede set een kleine voorsprong uit. Cepelova slaagde er uiteindelijk echter in om de bovenhand te nemen en de set binnen te halen: 4-6. Bij het begin van de derde set brak Cepelova meteen door de opslag van Van Uytvanck, maar die hield het hoofd koel en boog een 0-2 achterstand om tot een felbevochten overwinning met 7-5.

Elise Mertens (WTA 36), die het toernooi vorig jaar op haar naam schreef, is tweede reekshoofd en dus automatisch geplaatst voor de hoofdtabel. In de eerste ronde treft ze een qualifier, als ze doorstoot neemt ze het in de achtste finales op tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71) of de Australische wildcard Lizette Cabrera (WTA 152). RHA/