Kim is helemaal terug: Clijsters vloert Australian Open-winnares Sofia Kenin BF

15 juli 2020

23u32 18 Tennis World Team Tennis is niet het échte WTA-werk, mààr Clijsters luisterde wel haar ‘Kimback’ op met een symbolische grote scalp van niemand minder dan Sofia Kenin, de recentste Australian Open-winnares en het wereldnummer vier. Clijsters klopte haar met 5-3 in de aparte WTT-format.

#WTT2020: @Clijsterskim puts on a show to defeat 2020 Australian Open champ @SofiaKenin, 5-3! She extended the Empire’s lead to 20-14 over the undefeated Freedoms. Watch @NYempiretennis battle the @PhillyFreedoms LIVE NOW on @FacebookWatch! #NYvsPHI #EveryPointCounts pic.twitter.com/9sQoUW6Kul World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

In het World Team Tennis (WTT) voelt Clijsters zich in principe als een vis in het water: de druk is er ver zoek, ze houdt van teamcompetitie en de aparte format - elk duel tegen een andere ploeg bestaat uit vijf wedstrijden over vijf winnende games – zorgt voor een compacte spankracht. Het échte werk is dit wel niet. Pas volgende maand start het WTA-circuit herop met eind augustus al de US Open, maar qua symboliek kan de prestatie van Clijsters wel tellen.

Noem het een heuse prestigeslag. In de ontmoeting van haar team New York Empire tegen de Philadelphia Freedoms keek ze in haar enkelspel Sofia Kenin in de ogen. Kenin is lang niet meer het schattige meisje dat vijftien jaar geleden in 2005 nog op de schoot van Clijsters zat bij een rondleiding op het WTA-toernooi van Miami, maar zij is nu de gevestigde laatste grandslamwinnares op de Australian Open en klom op tot het nummer vier van de wereld. Maar die status kon ze niet verzilveren tegen Clijsters.

Het beloofde een pittige krachtmeting, zonder tijd om in de match te ‘groeien’. Clijsters maakte vooral dankzij stevig opslagwerk het verschil, ze kruidde die kunde met vier aces. Kenin daarentegen kon te weinig druk zetten vanop haar service, en betaalde een resem dubbele fouten in het derde game cash voor een 2-1-break van Clijsters. Vanop de baseline oogde het wel nog wat te slordig bij Clijsters - ze blijft zoeken naar de juiste lengte van de slagen - maar ze consolideerde via haar service de kloof tot het eind. In het laatste game voor de 5-3-winst pakte Kim ook uit met enkele stevige powerforehands die nu wel als een bom binnen het veld insloegen.

“Ik heb vandaag echt goed geserveerd, dat maakte het grootste verschil”, vond Clijsters over haar prestatie. “Ik was wel ontgoocheld over enkele onnodige fouten van mijn kant, maar kan nadien steeds herfocussen als ik moest opslaan.”

Clijsters had er ook van genoten dat ze zovele jaren later na die bijzondere eerste ontmoeting met Kenin als zesjarig kind in Miami nu ook tegen haar op de baan stond. Destijds was er nog grappend aan Kenin gevraagd of ze Kim zou kunnen kloppen. “Ik herinner me dat nog heel goed”, zei Clijsters nu op het event in West Virginia. “Sofia was zo’n kleine snoezige meid met zo een lieve stem. Nu lijkt het alsof ze toen al een ster in wording was. Ze is geboren om te tennissen aan de top.”

“Ik herinner me Sofia nog goed bij die rondleiding als kind in 2005. Ze was zo snoezig met haar lieve stem” Kim Clijsters

Eerder in de ontmoeting bij het gemengd dubbel stond Clijsters ook al in het winnende kamp. Samen met de Brit Neal Skupski versloeg ze het duo Martin (Fra)-Townsend (VS) met 5-4. Ook toen bezegelde Clijsters het lot van de tegenstander met een prima laatste opslag. New York Empire kende trouwens over de hele lijn van de ontmoeting een topdag. Behalve de matchen van Clijsters ging ook in het mannendubbel, mannenenkel en vrouwendubbel de zege naar New York, met een opgetelde einduitslag van alle gespeelde games tot 25-17.

