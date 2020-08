Kim Clijsters ziet langs de zijlijn haar team New York Empire de King Trophy veroveren ODBS

02 augustus 2020

23u01

Bron: Belga 0

Kim Clijsters heeft een eerste trofee sinds haar tweede comeback beet. Haar team New York Empire won in White Sulphur Springs (West Virginia) de World Team Tennis. In de finale werd Chicago Smash na een supertiebreak met 20-21 verslagen. Clijsters heeft wat last aan de buikspieren en speelde net als in de vorige wedstrijden niet mee in de finale.

Van de zijlijn zag Clijsters hoe haar teammaats Jack Sock, Neal Skupski, CoCo Vandeweghe en Nicole Melichar 20-20 gelijkspeelden tegen Rajeev Ram, Brandon Nakashima, Bethanie Mattek-Sands, Sloane Stephens en Eugenie Bouchard. In de daaropvolgende supertiebreak trokken Vandeweghe en Melichar met 7-6 aan het langste eind, waarna Clijsters en co de King Trophy de lucht in konden steken. CoCo Vandeweghe zorgde voor het beslissende punt en werd tot MVP van de finale verkozen.

