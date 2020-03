Kim Clijsters zelfkritisch: “Nog veel werkpunten die het verschil uitmaken tegen toppers” Bart Fieremans in Monterrey

04 maart 2020

05u41 1 Tennis Kim Clijsters blijft nog even op haar honger zitten: ook in Monterrey eindigt haar toernooi in de eerste ronde zonder zege. Tegen een intrinsieke topper als Johanna Konta viel dat wel in te calculeren: “Ik voelde me al comfortabeler dan in Dubai, maar mijn tennis is nog niet constant genoeg.”

Je wou beter beginnen aan de match in Dubai, dat is alvast gelukt.

“Ja, ik maakte veel minder dubbele fouten. Maar ik besef goed genoeg dat er nog veel werkpunten blijven die het verschil uitmaken tegen de toppers, zoals mijn return, de reactiesnelheid en het leren lezen van het spel. Die werkpunten zullen we ook aanpakken. Vandaag was toch vooral die terugslag het probleem. Zo komt er ook meer druk op mijn opslagspelletjes.”

Heb je dan nu een beter of slechter gevoel dan na Dubai?

“Goh, zo onmiddellijk na de wedstrijd primeert de ontgoocheling. Dan zitten de dingen die veel beter moeten bovenin. Maar belangrijk is toch dat ik me al veel comfortabeler voelde dan in Dubai. (…) Het is niet alleen maar tegen de bal slaan, maar alles er rond moet goed op zijn plaats vallen. Op training lukt dat en in de wedstrijden ook bij momenten, maar nog niet constant genoeg.”

Heb je de voorbije weken hard aan de opslag gewerkt dat die nu beter liep?

“Ja, uiteraard. Maar ik heb er ook voor Dubai al hard aan gewerkt. Spijtig dat ik daar toen niet goed mee begonnen was. Over het algemeen heb ik nu een stuk beter geserveerd, net als op training hier in Monterrey en in Bree. Het gaat met kleine stapjes vooruit, dat wel.”

Hoe beleefde je de match met je zoontjes Jack en Blake in de tribune?

“ Dat maakt mij niet zoveel uit. Een keer als de wedstrijd begint, weet ik dat ze in goede handen zijn bij Nicole (de nanny, red.). Of ze nu in het hotel zijn of hier, dat is geen probleem.”

Wat ga je nu de komende dagen doen?

“Dat gaan we in team bespreken. We kijken nog hoe we het aanpakken en wanneer we naar Indian Wells afreizen, of dat we hier nog wat blijven om te trainen. Ik heb er nog niet over nagedacht. Maar we gaan in de tussentijd met het volgende toernooi in Indian Wells zeker niet terug naar België.”

