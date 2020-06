Kim Clijsters verhuist deze zomer met haar gezin naar de Verenigde Staten: “Definitief? We sluiten niets uit” FDW

24 juni 2020

22u25 1 Tennis Kim Clijsters verhuist deze zomer naar de Verenigde Staten. Onze 37-jarige landgenote gaat samen met haar gezin in het geboorteland van haar echtgenoot Brian Lynch wonen. Of dat definitief is, is nog helemaal niet zeker.

Dit weekend heeft Kim Clijsters (37) haar jaarlijkse verhuis naar Amerika gepland. In haar huis in Wall, New Jersey, brengt ze steevast de zomer door met het hele gezin, dicht bij haar schoonouders. Samen met het gerucht dat haar echtgenoot Brian Lynch aan de slag kon bij NBA-team Brooklyn Nets zorgde dat voor speculaties dat de familie Clijsters definitief naar Amerika zou verkassen. Vooralsnog niet aan de orde.

“We sluiten niets uit”, meldde het management wel. “En als er zich een opportuniteit voordoet dan wordt dat bekeken maar voorlopig staat er helemaal niets vast.” Clijsters doet van 12 tot 1 augustus mee aan het World Team Tennis, een Amerikaanse teamcompetitie die nu drie weken lang op één locatie in West Virginia zal plaatsvinden. Daarna blijft de Breese mama in de States in afwachting van het tornooi van Cincinnati (20/08) en de U.S.Open (31/08), waar ze normaliter wel een wildcard voor zal krijgen maar ook dat is nog niet officieel.

