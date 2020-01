Kim Clijsters tempert de verwachtingen voor comeback: “Als mensen spreken van een grandslamzege of top 10, dan moet ik eens lachen” DMM/XC

15 januari 2020

12u47

Bron: VTM 16 Tennis Kim Clijsters is stilaan klaar voor haar comeback. Dat vertelde ze op een mediadag in haar tennisacademie in Bree. Al waarschuwt ze wel: “Als ik mensen hoor spreken van een grandslamoverwinning of top 10, dan moet ik eens lachen.”

Ze had liever in Australië gestaan, maar een knieblessure gooide roet in het eten. Negen weken geleden moest Kim Clijsters aankondigen dat haar ‘Kimback’ vertraging had opgelopen. Intussen liet ze in haar tennisacademie in Bree zien dat ze er stilaan klaar voor is. “Het gaat intussen goed, ik ben blij dat het doel in zicht is en dat ik aan de laatste weken van de voorbereiding bezig ben om er weer aan te kunnen beginnen.”

“Het gaat fysiek alsmaar beter”, vertelde Clijstes. “Die knieblessure was spijtig, want ik had net een goeie stageweek achter de rug in Tenerife. Het heeft alles wat opgeschoven. Het was de bedoeling om naar Australië te gaan, maar dat kwam dan te rap. Nu loopt het allemaal terug in de goeie richting. Nog een aantal weken goed voorbereiden en hard werken en dan komt dat laatste stukje er wel nog bij.”

De prioriteit van haar comeback ligt bij het enkelspel. Over een eventueel olympisch avontuur in het dubbelspel heeft ze nog niet nagedacht. “Neen, dat is eigenlijk ook niet het doel. In mijn hoofd kom ik terug om enkel te spelen. Daar ligt nog altijd mijn prioriteit. We zullen zien hoe dat gaat. Ik probeer niet te ver vooruit te denken en te zeggen dat ik dit of dat wil spelen.”

“Van buitenaf zijn de verwachtingen groter, dan de verwachtingen die ik heb. Ik probeer elke training 100 procent af te handelen en telkens dat kleine stapje vooruit te gaan. Ik weet hoe ver en hoe lang de weg nog is om op het niveau te geraken waar ik naartoe wil. Als ik mensen hoor spreken van een grandslamoverwinning of top 10, dan moet ik eens lachen. Ik blijf mijn ding doen en dan zien we wel.”

Een echt idee van waar ze staat in vergelijking met de andere speelsters in het circuit heeft Clijsters niet. “Het is moeilijk om mijn niveau in te schatten op basis van wat ik van anderen op tv zie. De meisjes van de Fed Cup zijn hier enkele weken geleden een dag geweest. Het is superleuk om dan even met hen te kunnen kloppen, maar om mijn niveau echt te kunnen inschatten, moet ik het gevoel hebben van wedstrijden tegen een aantal meisjes te spelen. Het is moeilijk om dat na zoveel jaar in te schatten.”

“Ik ben gezien de huidige situatie tevreden waar ik sta. Ik weet waar ik de komende weken nog aan moet werken. De eerste toernooien gaan nog dienen om mij in te werken en op te bouwen. Het is voor mij ook weer allemaal nieuw. Ik ga niet te vaak terugdenken of mij baseren op vroeger. Het is een heel andere situatie nu.”

Carl Maes: “Blij dat ik op een stoel zat toen ze over comeback vertelde”

Carl Maes blijft aan als hoofd van de Kim Clijsters Tennis Academy in Bree. Al werd ook de ex-coach van onze tennistrots druk gesolliciteerd om de mediadag. Hij blijft haar mentor en adviseur. “Het gaat heel goed met Kim. Ze is met wat vertraging aan haar comeback begonnen, maar ik durf wel te zeggen dat ze al op een heel behoorlijk niveau speelt. Ze staat al een beetje verder dan in november, toen ze die knieblessure opliep”, aldus Carl Maes.

“Ik denk dat er niemand graag tegen Kim speelt, door haar ervaring. Op een halve baan kan ze met haar kwaliteit aan de bal nu al perfect mee met de top 50 van de wereld. Het fysieke aspect blijft een vraagteken. Een wedstrijd spelen op hoog niveau is één ding, maar kan ze enkele toernooien na elkaar aan? Afwachten. En wat mijn reactie was toen Kim over haar comeback vertelde? Ik was blij dat ik op een stoel zat.”

Fred Hemmes: “Zie haar elke dag verbeteren”

Huidig coach Fred Hemnes deed ook zijn zeg over de comeback van Clijsters. De Nederlander neemt de taak op zich om de Limburgse te begeleiden bij haar comeback. “Er bestaat geen twijfel over haal talent. Dat heeft ze in het verleden getoond. En dat zie je nu ook op training”, vertelt Fred Hemmes.

“Wat ik haar nog kan bijleren? Het is een kwestie om de juiste snaar te vinden en zo nog enkele procenten te verbeteren. Het is een mooie uitdaging, met haar leeftijd. We zullen zien hoe ze evolueert. We bekijken het dag per dag. Maar ik zie haar alleszins elke dag verbeteren.