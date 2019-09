Kim Clijsters over comeback: “Ik heb nog een lange weg te gaan” Redactie

15 september 2019

21u00

Bron: TV Limburg 4

Kim Clijsters nam vandaag deel aan de Battle of Thor, een populaire obstakelrun in Genk. De 36-jarige Limburgse, die onlangs haar terugkeer in het tennis aankondigde, werkte een afstand van zeven kilometer af. “Het is niet de eerste keer dat ik van de partij ben op de Battle of Thor. ’t Is een leuke uitdaging, een goede afwisseling om wat aan de conditie te werken”, vertelde Clijsters aan TV Limburg. De Breese kwam ook kort terug op haar sensationele comeback. “Ik heb heel veel zin om er hard voor te beginnen trainen. We zien wel hoe het uitdraait. Ik heb alleszins nog een lange weg te gaan.”