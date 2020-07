Kim Clijsters neemt rustdag op World Team Tennis XC

21 juli 2020

08u20

Bron: Belga 0 Tennis Kim Clijsters verscheen vannacht niet op de courts tijdens de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia). Zonder de Limburgse verloor haar team New York Empire met 14-24 van Orange County Breakers.

Clijsters kwam de voorbije dagen vijf keer in actie in het enkelspel en won al haar wedstrijden. Ze versloeg onder meer toppers als Sofia Kenin (WTA 4) en Sloane Stephens (WTA 37). Kenin won de laatste Australian Open, Stephens was in 2017 de beste in de US Open.

Vandaag (vanaf 18u Belgische tijd) komt Clijsters mogelijk opnieuw het terrein op. New York Empire neemt het dan op tegen Springfield Lasers. Die twee teams stonden afgelopen zaterdag ook al tegenover elkaar. Clijsters was toen met 5-1 te sterk voor de Wit-Russische Olga Govortsova (WTA 135). Er doen in totaal acht teams mee aan de World Team Tennis, die loopt tot 2 augustus.

Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45ste editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.

