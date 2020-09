Kim Clijsters krijgt geen wildcard voor Roland Garros, maar dit jaar volgen er nog minstens drie toernooien Filip Dewulf

15 september 2020

06u54 4 Tennis Kim Clijsters (37) zal niet deelnemen aan Roland Garros, dat binnen twee weken van start gaat. Dat kondigde de Limburgse zelf aan op sociale media. Clijsters krijgt geen wildcard voor de Franse Grand Slam. “De komende weken zal ik weer veel trainen en brooddozen maken.” Maar het seizoen van Clijsters zit er daarom nog niet op.



Het hing al een beetje in de lucht en werd gisteren bevestigd toen de Franse federatie de wildcards voor Roland Garros (27 september) bekendmaakte. Daarbij geen Kim Clijsters (37), die dus niet zal aantreden op gravel dit jaar. “Ik heb heel veel eerste en speciale matchen gespeeld op gravel en hou er geweldige herinneringen aan over”, schrijft ze nochtans op de sociale media. Maar na haar vroege exit op de US Open en haar problemen met de buikspieren lag het voor de hand dat Clijsters eerst zou werken aan conditie en lichaam. Een uitje op een fysiek veeleisende ondergrond paste niet in de plannen.

“Ik heb besloten om de volgende weken met mijn familie door te brengen”, schreef ze verder nog. “New York heeft getoond hoeveel progressie ik heb gemaakt en ook waaraan ik nog moet werken. Niet zeker waar ik opnieuw zal beginnen. Nu is het weer trainen en brooddozen maken.” Na Parijs volgen er in oktober nog toernooien in Linz, Ostrava en Moskou. Mogelijk komen daar nog enkele opties bij. Het is wel degelijk de bedoeling dat Clijsters haar comebackjaar niet afsluit met maar drie toernooien (Dubai, Monterrey, US Open) op de teller.

