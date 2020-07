Kim Clijsters kreeg afgelopen dagen rust in World Team Tennis: álles voor de US Open FDW

22 juli 2020

05u15 0 Tennis Na tien wedstrijdjes in vijf dagen kreeg Kim Clijsters (37) de afgelopen drie dagen rust in het World Team Tennis. De opbouw naar de US Open eind augustus is heilig.

Niets aan de hand, of aan de knie, bij Kim Clijsters. Op haar leeftijd en na die felle opening – vijf zeges in het enkelspel tegen stevige tegenstandsters telkens gecombineerd met dubbelwedstrijdjes in nog geen week tijd – kreeg de Breese mama even een break in het World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia).

Haar ploeg New York Empire voelde dat gemis evenwel meteen. Zonder Clijsters, die wel op de baan stond om ballen aan te reiken en haar teamgenoten aan te moedigen, verloren ze maandag duidelijk van de Orange County Breakers en gisteren zelfs van de laatste in de stand, de Springfield Lasers. Mogelijk dat Clijsters vandaag opnieuw in actie komt tegen de San Diego Aviators. Uiteindelijk staat alles bij deze tweede comeback in het teken van de grote evenementen en dus het WTA-toernooi van Cincinnati (20 augustus) en de US Open (31 augustus). Daar wil ze topfit en vooral niet geblesseerd aan de start komen. Clijsters wil deze maand dan ook haar conditie nog aanscherpen en intussen enkele partijtjes afwerken om het vertrouwen en wedstrijdritme op te vijzelen. De einduitslag van zo’n showcompetitie als WTT is daar ondergeschikt aan.

Bubbel van 600 man

Wat wél serieus wordt genomen, zijn de coronamaatregelen in het ‘Greenbrier-resort’ in White Sulphur Springs. Toen het team van Orlando Storm maandagnamiddag hun derde bloedprik moest ondergaan, bleek Danielle Collins (WTA 51) op twee uur rijden in Charlottesville te zitten. Uit de bubbel en dus een inbreuk op het protocol. Collins werd prompt uit competitie genomen en mocht beschikken. “We moeten de spelers hier beschermen”, zei WTT-baas Carlos Silva. “Het belangrijkste is dat we 2 augustus (finale) halen.”

De 175 personen in de bubbel mogen daarom het resort niet verlaten, moeten indoor steevast een mondmasker dragen, mogen niet naar het casino en krijgen om de zoveel dagen een coronatest. Deze excommunicatie is extra pijnlijk voor Collins, die een tijdje geleden nog Novak Djokovic bekritiseerde toen die stelde dat hij aan de US Open deelnemen zonder zijn normale entourage niet zag zitten. “Het zou fijn mocht de beste speler ter wereld deze opportuniteit steunen en het niet verpesten voor de andere spelers en fans”, zei Collins toen in een Insta­gram-boodschap. Het zou natuurlijk nog fijner zijn mochten alle spelers zich te allen tijde aan de opgelegde coronamaatregelen houden. Op de US Open willen ze immers een bubbel van 600 man creëren.

