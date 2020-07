Kim Clijsters komt niet in actie tegen Washington Kastles, maar ziet team wel winnen Redactie

26 juli 2020

21u49

Bron: Belga 0 Tennis Kim Clijsters, die wat last heeft van de buikspieren, werd rust gegund voor het duel tussen haar team New York Empire en Washington Kastles op de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia). New York Empire haalde het met 25-15.

Gisteren viel Clijsters in voor de Tsjechische Kveta Peschke tegen Chicago Smash, dat met 21-16 aan het langste eind trok. Ze kwam in actie in het vrouwendubbel en het gemengd dubbel. Na zes zeges en vijf nederlagen staan Clijsters en co. op de vierde plaats (op negen teams). De top vier na veertien wedstrijden plaatst zich voor de play-offs.

Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.

