Kim Clijsters charmeert bij comeback: 36-jarige landgenote drijft Muguruza tot het uiterste, maar delft onderspit in twee sets

DMM/GVS

17 februari 2020

18u00 126 Tennis Kim Clijsters verloor maar charmeerde bij haar comeback in Dubai. Onze 36-jarige landgenote werd gestuit door Australian Open-finaliste Garbine Muguruza, het nummer 15 van de wereld. 2-6 en 6-7 (6/8). Een eervolle nederlaag, want in de tweede set toonde Clijsters vlagen van haar klasse. En of er muziek zit in haar derde carrière.

Het was zover. 159 dagen na haar aankondiging, maakte Kim Clijsters (36) haar comeback in het tennis. De tegenstreefster in Dubai - waar Clijsters voor het eerst aantrad - was niet min. Garbine Muguruza, tien jaar jonger en op haar beurt bezig aan een retour richting top, haalde vorige maand nog de finale van de Australian Open. “Maar ik heb geen angst, geen twijfels. Ik voel vooral motivatie”, sprak Clijsters voor haar veelbesproken ‘Kimback’. Ze straalde alvast bij haar intrede op het court.

.@Clijsterskim ends a phenomenal rally at the net 🤩#DDFTennis pic.twitter.com/D4OKRRgEBz WTA(@ WTA) link

Clijsters begon aarzelend - niet geheel verrassend voor iemand die zevenenhalf jaar is weggeweest. In het eerste spelletje leverde ze meteen twee dubbele fouten af, de Spaanse profiteerde gretig met een snelle break. Na de nerveuze start kwam onze landgenote beter in de wedstrijd. Via enkele knappe winners liet ze zien dat ze tennistiek nog meer dan in orde is, ze klampte aan tot 2-3. Haar service bleef echter het grote mankement, waardoor Muguruza opnieuw door de opslag van Clijsters ging: 2-5. De Limburgse had de kans om wat terug te doen, maar liet drie breakkansen onbenut. Muguruza kende geen medeleven: 2-6 na een halfuur.

“C’mon”

Muguruza denderde voort en ging opnieuw meteen door de service van Clijsters. Vervolgens haalde de Spaanse haar eigen opslagspelletje makkelijk binnen en ging ze nogmaals door de service van Kim. 0-3. Toch gaf Clijsters niet op. Ze bleef vechten, geraakte wat meer in de rally - belangrijk, want dan kan zíj haar wil opleggen - en dwong plots drie breakpunten af die ze ook verzilverde. Ze smeet er een “C’mon” tegenaan. Karakter alom. Dat ze voor het eerst haar befaamde spreidstand bovenhaalde, betekende alles. Plots kregen we een match, Clijsters was simpelweg de evenknie van Muguruza.

.@Clijsterskim sets up a nice down-the-line forehand 🙌#DDFTennis pic.twitter.com/oNB9OL7Wu3 WTA(@ WTA) link

Van 2-3 ging het naar 3-4, het moment voor Clijsters om toe te slaan en voor de eerste break van haar wederoptreden te zorgen. 4-4. Muguruza was helemaal het noorden kwijt, Kim was on fire. Al moest ze wel eerst even drie breakpunten wegwerken alvorens een tiebreak af te dwingen. Daarin zorgde Clijsters voor het eerste kloofje (2-0) - in de supportersclub van Bree gingen ze aan het dromen -, maar Muguruza nam over en klaarde uiteindelijk de klus met 5-7.

Een nederlaag na een tweesetter, maar één ding is duidelijk: Clijsters heeft het nog.

.@GarbiMuguruza holds off the former World No.1 to advance to the @DDFTennis second round.



Defeats Clijsters, 6-2, 7-6(6). pic.twitter.com/8rqqrrEiOc WTA(@ WTA) link