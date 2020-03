Kim Clijsters blikt vooruit op tweede toernooi in Monterrey: “Hoop hier beter te starten dan in Dubai” Bart Fieremans in Mexico

01 maart 2020

19u10

Bron: Van onze verslaggever in Monterrey 0 Tennis Kim Clijsters kijkt in Monterrey uit naar haar tweede toernooi sinds haar comeback. Twee weken na haar debuut in Dubai hoopt ze al wat beter gerodeerd te zijn: “Ik moet opnieuw wennen aan vele kleine details. Maar ik hoop beter te starten dan in Dubai.”

Ook al behoort Monterrey tot de laagste categorie WTA-toernooien, is het deelnemersveld gespekt met behoorlijk wat grote namen, zoals Venus Williams en het nummer drie van de wereld Elina Svitolina – de Oekraïense genoot nog een deel van haar opleiding in de academie van Justine Henin. Ook de Britse Johanna Konta, WTA 15 en ex-nummer vier van de wereld, is geen klein bier als eerste tegenstandster van Clijsters. Later vandaag maakt de organisatie bekend of hun duel morgen of dinsdag geprogrammeerd staat.

Ik wil geen stappen overslaan. Voor mij telt vooral een beter gevoel op de baan te krijgen. Kim Clijsters

Maar Clijsters gaf vandaag wel al een persconferentie waarin ze vooruitblikte op Monterrey, en waarom ze dat toernooi opnam bij haar comebackreeks: “Dat is toch wat met Indian Wells (een groter toernooi in Californië dat volgende week start, red.) in het achterhoofd. Ik wou nog een aantal wedstrijden op hardcourt spelen, nog wat extra momenten op de baan staan waarin ik buiten kan tennissen. Want ik heb thuis zes à zeven maanden indoor in Bree getraind. Ik moet nu aan vele kleine details weer gewoon raken.”

Zoals ook de klimatologische omstandigheden: “Tennissen in de condities in Dubai was al een eerste goeie voorbereiding, vergeleken met het klimaat in België. Het is ook hier mooi weer in Monterrey. De grotere hoogte is niet echt een issue, maar ik moet bijvoorbeeld ook weer wennen aan het spelen met de zon tegen de ogen in.”

In Dubai had Clijsters twee gezichten getoond in haar comebackmatch tegen de Spaanse Garbine Muguruza: een eerste set met een erg hoge foutenlast, maar in de tweede set kon ze al gelijke tred houden met de recente finaliste van de Australian Open, en bijwijlen zelfs overpoweren. In Monterrey wacht haar met Konta een even moeilijke klant: “Er moeten nog vele dingen beter, maar ik hoop hier beter te starten dan in Dubai”, zegt Clijsters. “Ik wil geen stappen overslaan. Niet alles moet ineens perfect, en als het zo is – des te beter. Voor mij telt vooral een beter gevoel op de baan te krijgen.”

Belangrijk is ook hoe ze recupereerde van haar eerste match in zeven jaar tijd in Dubai. Of haar lichaam op 36-jarige leeftijd de competitie en bijhorende stress goed verteerd heeft? “Dat is beter gegaan dan we verwacht hadden. Alleen bij de terugvlucht, als je een aantal uren stilzit, voelde ik me iets stijver dan bij het opstappen van de vlucht. Maar ik heb de dag na de match gewoon kunnen trainen.”

Hier in Monterrey heeft Clijsters het gezelschap van twee van haar kinderen, Jack (6) en Blake (3). Misschien dat ze zo op extra support in de tribunes kan rekenen, tenzij de kinderen ’s avonds al naar bed moeten misschien? “We zien wel. Misschien als ze een dutje ’s namiddags doen. Maar ik weet niet of ze lang kunnen stilzitten langs de baan. In Dubai was het goed dat we de eerste keer als team zonder kinderen gingen, maar nu is het fijn dat de kleinsten erbij zijn.”