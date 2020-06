Kim Clijsters bevestigt deelname aan World Team Tennis halverwege juli Redactie

16 juni 2020

22u49

Bron: Belga 0 Tennis Kim Clijsters heeft haar deelname aan het World Team tennistoernooi bevestigd. De 37-jarige Limburgse speelt voor New York Empire, het team waar Kirsten Flipkens vorig jaar deel van uitmaakte. De voormalige nummer een van de wereld krijgt de Duitse Sabine Lisicki, de Tsjechische Kveta Peschke, de Amerikanen Jack Sock en Mardy Fish en de Brit Neal Skupski als ploegmaats. Luke Jensen is hun coach.

De organisatie publiceerde eind mei al een eerste samenstelling van de teams en kon daar inmiddels nog heel wat grote namen aan toevoegen. “Nooit eerder was ons deelnemersveld zo sterk”, klinkt het. Woensdag 15 juli opent het team van Clijsters tegen Philadelphia Freedoms, dat Australian Open-winnares Sofia Kenin in stelling kan brengen. Ook van de partij: voormalig US Open-winnares Sloane Stephens, Eugenie Bouchard en dubbelspecialist Rajeev Ram (Chicago Smash), Steve Johnson en Milos Raonic (Orange County Breakers), olympisch kampioene Monica Puig, Kristie Ahn, Sam Querrey en de dubbelende tweelingbroers Bob en Mike Bryan (Vegas Rollers), James Ward, Danielle Collins, Ken Skupski en Tennys Sandgren (Orlando Storm), CoCo Vandeweghe en Nicole Melichar (San Diego Aviators), Frances Tiafoe (Washington Kastles) en Jean-Julien Rojer (Springfield Lasers).

De 45e editie van het toernooi voor gemengde teams zal van 12 juli tot 2 augustus in The Greenbrier Resort in White Sulphur Springs (West Virginia) plaatsvinden. Het wordt het eerste grote tennistoernooi na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

De organisatie verzekerde dat alle veiligheidsmaatregelen tegen het virus nauwlettend gevolgd zullen worden. Ook zullen alle spelers voor aanvang van het toernooi getest worden. De wedstrijden worden niet alleen op televisie uitgezonden, een live publiek is welkom. De site kan 2.500 toeschouwers plaats bieden, maar conform de richtlijnen van de staat West Virginia wordt dat tot 500 beperkt.

Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie een voorlopig einde aan haar derde tenniscarrière maakte. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.